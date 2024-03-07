Женщина переехала через полмира, чтобы быть с мужчиной, которого встретила в баре
Источник:New York Post
21-летняя британка Эрин Милтон никогда не могла подумать, что безумно влюбится всего за несколько дней. Девушка встретила свою судьбу в клубе в Турции и переехала в чужую страну, чтобы быть рядом с любимым.
Преодолела тысячи километров, чтобы быть с любимым
Эрин – работала учительницей в британском городе Бирмингем. В сентябре 2022 года она вместе с подругами поехала на неделю в отпуск в Анталию, Турция.
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В одном из турецких баров девушка познакомилась с 24-летним Айменом Буджурафом, и между ними сразу возникла связь. Остаток отпуска Эрин провела с Айменом.
Когда девушка вернулась домой, то начала ужасно скучать по Аймену. Она поняла, что ее чувства – это нечто большее, чем просто курортный роман. Проведя 2 месяца на расстоянии, Эрин решила ехать к своему возлюбленному. Она сообщила родителям, что летит в Турцию, чтобы быть с Айменом, и немедленно отправилась в аэропорт.
В Турции влюбленная пара провела неделю в отеле, а затем арендовала квартиру. Однако мужчина ходил на работу каждый день, а Эрин оставалась дома. Через некоторое время ей стало очень одиноко одной, ведь друзей и знакомых у нее не было.
Девушка чувствовала себя изолированной в чужой стране / Фото Эрин Милтон
Жизнь испытала любовь пары на прочность
Поэтому пара решила переехать в другой турецкий город, где обоим было комфортно. Но счастье Эрин и Аймена длилось не долго – в феврале 2023 года визу девушки отклонили, и она была вынуждена вернуться в Великобританию. Только в апреле Эрин смогла приехать в Турцию. Но препятствия на этом не закончились – Аймену отказали в продлении вида на жительство в Турции.
Ради любви девушка покинула родную страну / Фото Эрин Милтон
У Аймена была алжирская виза, поэтому многие страны были для него закрытыми для длительного пребывания. Влюбленные искали разные варианты, как им быть вместе, и таки нашли. Они решили переехать в африканскую страну Тунис.
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Хотя никто из нас раньше не был в этой стране, мы были полны решимости сделать так, чтобы это сработало,
– рассказала Эрин.
В сентябре 2023 года, на годовщину их знакомства, Аймен сделал предложение любимой на частном пляже, который он полностью арендовал. Сейчас влюбленные живут в Тунисе и считают, что после такого испытания у них точно все будет хорошо. Их любовь способна преодолеть любые препятствия.