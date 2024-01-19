Муж стал для меня "братом" и я вышла замуж снова, – женщина поразила своей историей любви

В жизни Крис есть двое мужчин, которых она безгранично любит. За первого она вышла замуж в 2006 году, а за второго – в 2014 году. Как при всем этом женщине удалось держать свою свадебную клятву первому мужу – читайте дальше.

Крис влюбилась в Брендона, когда ей было еще 16 лет. Он был ее первой любовью, и с тех пор пара стала неразлучной.

Читайте также "Люди думают, что это моя бабушка, а я ее хочу": пара с разницей в возрасте в 37 лет мечтает о ребенке

Мечты о счастливой жизни разрушило ужасное ДТП

Женщина всегда думала, что будет с Брендоном всю свою жизнь. Так что в августе 2006 года влюбленные поженились. Их счастливая жизнь длилась недолго – 2 года. В один роковой день 24-летняя Крис узнала, что ее любимый попал в тяжелое ДТП с грузовиком.

После аварии Брендон 2 месяца провел в коме, а затем еще месяцы – на физиотерапии после тяжелой черепно-мозговой травмы. Он больше не мог ходить, общаться и нуждался в круглосуточном уходе.

С годами отношения супругов изменились и из романтических превратились в платонические. Брендон даже начал нежно называть жену "моя маленькая сестра". Крис также начала воспринимать мужа больше как брата.

Я думаю, что слово "брат" теперь лучше определяет наши отношения. Но я всегда буду носить его сердце в своем сердце,

– рассказала Крис.

История любви Крис и Брендона: видео

Крис оставалась рядом со своим мужем и поддерживала его. Однако через 2 года женщина поняла, что хочет большего. Крис была молодой и мечтала о муже, детях и семье. Поэтому она приняла тяжелое решение – двигаться дальше.

Читайте также Кейт – в больнице, а Уильям – возле нее: все, что известно об истории принца и принцессы Уэльских

Я знала, что всегда буду любить Брендона, и хотела уважать свою клятву: заботиться о нем и любить в болезни и здоровья,

– отметила женщина.

Крис осталась опекуншей для Брендона, но в официальных отношениях больше с ним не находилась.

Теперь Крис живет с двумя своими мужами

В 2014 году женщина познакомилась с Джеймсом. Сначала она переживала, как потенциальный партнер примет ее ситуацию с бывшим мужем. Однако Джеймс был отцом-одиночкой, поэтому забота Крис о бывшем муже не беспокоила его.

"Джеймс выслушал мою историю и молча сказал, что согласен. Почему-то он решил, что это хорошая история, и он хочет быть ее частью", – рассказала Крис.

Смотрите видео об отношениях Крис и Джеймса:

Впоследствии она познакомила Брендона и Джеймса, и новый любимый даже стал помогать ее бывшему мужу. Это очень тронуло Крис и вскоре она вышла замуж во второй раз. Брендон поддержал бывшую жену.



Брендон и Джеймс хорошо поладили / Фото Крис

Сейчас Крис живет с двумя своими мужчинами, ведь Брендон нуждается в постоянном уходе. Женщина счастлива, что смогла во второй раз встретить любовь, но и осталась верна обету, которую дала Брендону.