Женщина узнала ужасную правду о своем муже уже после его смерти

Вдова, которая 3 года назад потеряла мужа, недавно узнала о нем горькую правду. Выяснилось, что ее любимый имел многочисленные романы с другими женщинами.

Говорил, что жена умерла, а он одинок

Историю, которая ранила ее сердце, женщина решила рассказать в тиктоке. Для этого она записала 7 роликов, самый популярный из которых имеет 2 миллиона просмотров.

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В профиле женщины указано, что она молодая мама, которая до беременности работала сертифицированной помощницей медсестры. После смерти мужа вдова решила проверить его компьютер и была ошеломлена.

Выяснилось, что ее любимый переписывался с десятком девушек и присылал им подарки. Но самое ужасное не это, ведь мужчина врал любовницам о своей жене. Он придумывал различные отговорки:

"Жена попала в аварию и сейчас находится в коме, а я совсем одинок";

"Моя жена только что умерла, а я отец-одиночка";

"Жена бросила меня ради другого мужчины";

"У меня брак без любви".

Жена узнала, что покойный муж ей изменял: видео

Женщина была поражена, когда прочитала это. Когда она решила выключить компьютер покойного мужа, то написала одна из его любовниц: "Я скучала по тебе. Созвонимся сегодня вечером по видеосвязи".

В этот момент женщина поняла, что на самом деле никогда не знала своего мужа. Его истинное лицо открылось лишь после смерти.