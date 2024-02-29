Женщина узнала ужасную правду о своем муже уже после его смерти
Источник:@cherrybombsquad007
Вдова, которая 3 года назад потеряла мужа, недавно узнала о нем горькую правду. Выяснилось, что ее любимый имел многочисленные романы с другими женщинами.
Говорил, что жена умерла, а он одинок
Историю, которая ранила ее сердце, женщина решила рассказать в тиктоке. Для этого она записала 7 роликов, самый популярный из которых имеет 2 миллиона просмотров.
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В профиле женщины указано, что она молодая мама, которая до беременности работала сертифицированной помощницей медсестры. После смерти мужа вдова решила проверить его компьютер и была ошеломлена.
Выяснилось, что ее любимый переписывался с десятком девушек и присылал им подарки. Но самое ужасное не это, ведь мужчина врал любовницам о своей жене. Он придумывал различные отговорки:
- "Жена попала в аварию и сейчас находится в коме, а я совсем одинок";
- "Моя жена только что умерла, а я отец-одиночка";
- "Жена бросила меня ради другого мужчины";
- "У меня брак без любви".
Жена узнала, что покойный муж ей изменял: видео
Женщина была поражена, когда прочитала это. Когда она решила выключить компьютер покойного мужа, то написала одна из его любовниц: "Я скучала по тебе. Созвонимся сегодня вечером по видеосвязи".
В этот момент женщина поняла, что на самом деле никогда не знала своего мужа. Его истинное лицо открылось лишь после смерти.