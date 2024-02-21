Мой муж оказался геем, но мы и дальше вместе, - женщина поразила своей историей

Бреланд Эмори Кент замужем уже около 5 лет. Но уже после свадьбы ее муж понял, что он гей. Однако это не стало причиной для развода супругов.

"Я не рискну еще раз жениться"

Бреланд решила откровенно поделиться своей историей в тиктоке. Пользователи сети были шокированы тем, что она и дальше остается со своим мужем.

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Хотя это звучит как сатира, но, к сожалению, это не так,

– подтвердила женщина то, что ее муж – гомосексуальный.

Уже много лет между мужчиной и женщиной нет романтических отношений. Однако их любовь началась с дружбы, поэтому сейчас они вернулись к тому, с чего начинали – супруги являются просто близкими друзьями.

Бреланд не хочет разводиться, потому что не намерена выходить замуж снова. История с мужем ее так расстроила, что она больше не хочет начинать новые отношения. Сейчас супругов вполне устраивает жить вместе как друзья. Кстати, муж даже откровенно говорит жене о своих романах с другими мужчинами.

"Мне кажется, что большинство мужчин такие. Я больше не рискую, поэтому никакого брака", – сказала Бреланд.

Правда, она заметила, что если встретит достойного мужчину, то разведется.

Бреланд уверяет, что не испытывает романтических чувств к своему мужу-гею и ситуация, в которой они оказались, ее вполне устраивает. Но комментаторы в сети жалеют девушку и отмечают, что она стоит лучшего.