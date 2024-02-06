Женщина потрясена, потому что увидела своего мужа на селфи, которое сделала еще до их знакомства
Источник:@soimjenn
Дженн Чиа была поражена, когда случайно нашла свое селфи, сделанное в 2012 году, и увидела на заднем фоне своего будущего мужа Джона Лидделла. Пользователи сети уже назвали супругов "родственными душами".
"Хорошо, что мы не познакомились в то время"
Пара познакомилась в 2014 году, то есть 2 года после того, как Джон случайно попал на селфи Дженн. Женщина была настолько поражена своим открытием, что поделилась им в соцсетях.
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Я вся дрожу, когда смотрю на это фото. Мы были в одном месте, но не знали о существовании друг друга,
– сказала Чиа.
Женщина сфотографировала своего мужа еще до знакомства с ним: видео
На фото видно, что Джон стоит в очереди и не обращает внимание на Дженн. На самом деле женщина счастлива, что судьба свела их только через 2 года. Дженн подозревает, что если бы раньше познакомилась с Джоном, то их отношения могли бы завершиться.
"В то время я была самовлюбленным монстром, бессознательным и наивным. Мне понадобился год путешествий и одиночества, чтобы подумать и осознать собственные ошибки. Тогда мы и встретились. Нужный человек всегда найдет вас в правильное время", – рассказала женщина.
Отношения пары закрутились в декабре 2014 года, а в августе 2023 года влюбленные поженились.
Пара не подозревала, что виделась еще до знакомства / Фото из инстаграма Дженн Чиа
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Пользователи сети поражены
Такое интересное стечение обстоятельств пользователи сети назвали "судьбой". Они отметили, что Дженн и Джону суждено было быть вместе:
- "Теория невидимых струн!";
- "Это судьба";
- "Ой, какая история любви";
- "Вы родственные души";
- "У меня мурашки по коже".
Кстати, ранее мы рассказывали историю пары, которая нашла себя на архивном видео, которое сняли за 10 лет до их знакомства.