Женщина потрясена, потому что увидела своего мужа на селфи, которое сделала еще до их знакомства

Дженн Чиа была поражена, когда случайно нашла свое селфи, сделанное в 2012 году, и увидела на заднем фоне своего будущего мужа Джона Лидделла. Пользователи сети уже назвали супругов "родственными душами".

"Хорошо, что мы не познакомились в то время"

Пара познакомилась в 2014 году, то есть 2 года после того, как Джон случайно попал на селфи Дженн. Женщина была настолько поражена своим открытием, что поделилась им в соцсетях.

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Я вся дрожу, когда смотрю на это фото. Мы были в одном месте, но не знали о существовании друг друга,

– сказала Чиа.

Женщина сфотографировала своего мужа еще до знакомства с ним: видео

На фото видно, что Джон стоит в очереди и не обращает внимание на Дженн. На самом деле женщина счастлива, что судьба свела их только через 2 года. Дженн подозревает, что если бы раньше познакомилась с Джоном, то их отношения могли бы завершиться.

"В то время я была самовлюбленным монстром, бессознательным и наивным. Мне понадобился год путешествий и одиночества, чтобы подумать и осознать собственные ошибки. Тогда мы и встретились. Нужный человек всегда найдет вас в правильное время", – рассказала женщина.

Отношения пары закрутились в декабре 2014 года, а в августе 2023 года влюбленные поженились.



Пара не подозревала, что виделась еще до знакомства / Фото из инстаграма Дженн Чиа

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Пользователи сети поражены

Такое интересное стечение обстоятельств пользователи сети назвали "судьбой". Они отметили, что Дженн и Джону суждено было быть вместе:

"Теория невидимых струн!";

"Это судьба";

"Ой, какая история любви";

"Вы родственные души";

"У меня мурашки по коже".

Кстати, ранее мы рассказывали историю пары, которая нашла себя на архивном видео, которое сняли за 10 лет до их знакомства.