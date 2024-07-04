Настоящий Шерлок: жена уличила мужа в измене благодаря калькулятору

Жена узнала, что муж уже 7 месяцев изменяет ей со своей коллегой. Разоблачить измену любимого женщина смогла благодаря подозрительному приложению "калькулятор".

Секретное приложение

Муж попросил жену воспользоваться его телефоном, чтобы открыть банковское приложение. Женщина увидела кое-что странное, когда листала меню.

Читайте также Только моложе на 10 лет: 47-летняя женщина объяснила, почему не интересуется мужчинами своего возраста

Среди старых приложений было новое со странной заставкой – "калькулятор". Женщину это удивило, ведь в телефоне есть встроенный калькулятор. Она не понимала, для чего мужу это приложение, поэтому решила запомнить его изображение, чтобы потом поискать в интернете.

Интуиция женщину не подвела – выяснилось, что эта программа только выглядит как калькулятор, а на самом деле в ней можно тайно хранить личные видео и изображения. Жена быстро отгадала пароль мужа – день рождения их сына. То, что она там увидела, шокировало ее до глубины души.

Мужчина хранил в тайном приложении скриншоты сообщений и эротические фото. Выяснилось, что уже 7 месяцев он крутил роман со своей коллегой.

Были разговоры на скриншотах, ее обнаженные изображения. Что хуже всего, были фотографии и видео, на которых они вместе, и это были интимные фотографии. Мне хотелось вырвать. От одного их видео у меня мурашки побежали,

– рассказала женщина.

Муж хранил видео, на которых они с любовницей играли в ролевые игры. Жена была в отчаянии, но решила взять себя в руки, чтобы позвонить адвокату по разводу. Решение расторгнуть брак женщина приняла быстро, ведь она больше не может жить с человеком, который ее изменил.