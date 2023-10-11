Женщина создала страницу для обмена свадебными платьями: результат ее поразил

Гвендолин Стулгис решила подарить вторую жизнь своему свадебному платью. Она опубликовала пост в соцсети и к ней присоединились еще несколько бывших невест, которые тоже решили отдать свои наряды.

Так возникла идея создать отдельную страницу для обмена свадебными платьями. Результат очень поразил Гвендолин!

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Платья мечты

Свадебные образы молодожен – безусловная инвестиция. И очень часто невеста всего один раз одевает свое платье. Потому некоторые решают его продать или подарить.

У меня было потрясающее платье на свадьбе. Но оно висело в шкафу. После того, как я забрала его из химчистки, решила опубликовать пост и узнать: возможно кому-то нужно платье. Я хотела отдать его тем, кто в этом нуждается,

– рассказала Гвендолин.

Ее страница получила название "Платья общей мечты". К ней присоединились почти 20 тысяч пользователей, а два десятка платьев уже нашли своих новых владелиц.

"В моих самых смелых мечтах я никогда не думала, что есть столь большая потребность. Или что эта группа превратится в женщин, которые будут помогать и расширять возможности других таким замечательным способом. Многие здесь просто для того, чтобы подбадривать друг друга", – отметила автор проекта.

Функционал страницы очень прост. Бывшие невесты публикуют фото платьев, которые хотят отдать, указывают размеры и детали. Если кто-то интересуется предложением – может связаться с пользователем. За время работы "Платья общей мечты" расширили ассортимент – на странице можно найти даже платья для подружек невесты и другие аксессуары.