Боялась признаться, что сильно старше: жених узнал о возрасте любимой за день до свадьбы

40-летний Йоситака и 65-летняя Аки из Японии вместе уже 11 лет, из которых 4 года в браке. Сейчас пару совсем не смущает разница в возрасте, однако раньше Аки ужасно боялась признаться любимому о своем настоящем возрасте, поэтому сделала это всего за день до свадьбы.

Женщина 7 лет скрывала свой настоящий возраст

До встречи друг с другом Йоситака и Аки уже были женаты и имели детей. Их неудачные браки завершились разводами.

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29-летний Йоситака познакомился с Аки, которая была владелицей бара в японском стиле, и сразу ею увлекся. Мужчина еще несколько раз приходил в бар Аки, а потом решился пригласить ее на свидание. Йоситака понимал, что Аки старше его, но предполагал, что всего на несколько лет. Женщина боялась признаться, что на самом деле ей 54 года, поэтому сказала мужчине, что ей 44 года.

Аки всегда очень радостная и хорошо выглядит, ее кожа до сих пор гладкая и сияющая. Женщина скрывала свой настоящий возраст от любимого в течение 7 лет.

Реакция жениха на правду

В начале 2020 года влюбленная пара решила пожениться. В то время в мире была эпидемия коронавируса и женщина боялась, что может заразиться. Она понимала, что мужчина должен знать ее настоящий возраст, чтобы не запутать врачей в случае чего. Всего за день до бракосочетания Аки призналась Йоситаке, что старше его на 25 лет. Женщина ужасно боялась, как он отреагирует, но была приятно удивлена.

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Мне вообще все равно на твой настоящий возраст, это не имеет значения. Самое важное то, почему ты не сказала мне раньше, чтобы тебе не пришлось так долго волноваться,

– ответил мужчина.

Аки объяснила, что в японском обществе существует предвзятое отношение к женщинам зрелого возраста. Мол, они не могут ходить на свидания или жениться на более молодых мужчинах. Именно поэтому она боялась сказать правду.

Сейчас супруги до сих пор счастливы вместе. Аки и Йоситака уволилась со своих работ и начали много путешествовать и вести свой ютуб-канал.