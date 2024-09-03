Женщина развелась с мужем, когда узнала правду о его мальчишнике

Женщина узнала о том, что совершил ее возлюбленный на мальчишнике. Она хотела отменить свадьбу за 3 дня до церемонии, однако отец не позволил ей это сделать. Через 2 недели после свадьбы обиженная жена таки подала на развод.

Роскошная свадьба, на которой не было любви

Отношения между женихом е невестой всегда были непростыми, однако у них был общий ребенок, поэтому они планировали пожениться.

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За 3 дня до свадьбы невеста узнала, что ее будущий муж изменил ей на мальчишнике, к тому же – несколько раз. Женщина пыталась отменить свадьбу, однако ее отец не позволил это сделать. Он сказал, что "слишком поздно", мол, уже все оплачено и гости купили билеты на самолет и забронировали проживание.

Свадьба таки состоялась, и она была безумно дорогой и роскошной. Чего на ней точно не было, так это счастья и любви. Никто из гостей не знал, что на самом деле происходит между женихом и невестой.

После бракосочетания женщина поняла, что не может простить поступок мужа. Она связалась с адвокатом и всего за 2 недели после свадьбы подала на развод.

Я думаю, что частично это также было общественное давление. Люди, которые были вместе так долго и имеют общего ребенка, чувствуют себя вынужденными,

– сказала подруга женщины.

В комментариях к этому сообщению пользователи сети осудили поступок отца невесты, который заставил ее жениться на мужчине, что ее не любит.