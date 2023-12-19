Женщина потеряла обручальное кольцо через 2 недели после помолвки, а затем поверила в чудо

Бейли Дейлис из США недолго радовалась помолвке. Всего лишь через 2 недели после романтического события невеста потеряла обручальное кольцо, что стало настоящим ужасом для нее. Однако выяснилось, что мир не без добрых людей.

4 декабря стало одним из самых ужасных дней для новоиспеченной невесты. Тогда она поняла, что больше никогда не увидит своего драгоценного кольца.

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Оставила кольцо в туалете

В тот день Бэйли ехала в Огайо по рабочим делам. Она остановилась в зоне отдыха, чтобы сходить в туалет. Когда женщина мыла руки, то сняла кольцо и положила его на полочку. Бейли провела 2 часа в пути, прежде чем осознала, что оставила свое кольцо в туалете.

Я дрожала и вспотела. Мне казалось, что я сейчас выблюю,

– сказала Бейли.

Женщина была в отчаянии, ведь кольцо было для нее очень важным. Она решила схватиться за последнюю соломинку и написала сообщение в фейсбуке о своей пропаже. Уже через 24 часа Бэйли впервые поверила, что чудеса случаются.

Телефонный звонок спас невесту

Коти Ворен мыл руки, а когда взглянул в зеркало, то увидел, что рядом лежало красивое кольцо. Он забрал ценную вещь, чтобы найти ее владелицу. Коти зашел в фейсбук, чтобы проверить, не сообщал ли никто о потерянной вещи. Публикация Бейли собрала много распространений, поэтому мужчина сразу увидел сообщение.

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Коти позвонил отчаянной невесте и сказал: "Я думаю, сегодняшний вечер – твой счастливый". В ответ Бейли сказала: "Пожалуйста, скажите, что у вас есть мое кольцо", на что услышала: "Да, оно у меня".

Этот телефонный звонок вернул невесту к жизни. Она предложила Коти вознаграждение, но тот отказался. Мужчина сказал, что хотел бы, чтобы кто-то сделал такое же для него, если бы он оказался в такой ситуации.

Теперь Бейли очень счастлива и говорит, что кольцо стало для нее еще более ценным.