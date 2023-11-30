8 месяцев и 1000 долларов: как женщина изменила свадебное платье своей мамы

Девон Ламбур познакомилась со своим мужем Диланом на дне рождения босса. За 5 лет отношений пара обручилась и запланировала свадьбу.

К этому праздничному дню мама Девон послала ей особый подарок – свое свадебное платье 1984 года. Невеста призналась, что никогда не думала над тем, чтобы на свадьбу одеть такой особый наряд, но пообещала определенным образом включить его в свой образ. Какое решение нашла Девон – узнайте в материале.

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Платье от мамы

Девон решила переделать мамино платье и появиться в новом образе на поздравительном ужине. Женщина вдохновилась современными тенденциями и остановилась на топе с высоким горлом и брюках. Девон заручилась поддержкой швеи, которая превратила 40-летнее платье в стильный свадебный костюм.

У мастера был всего один шанс, чтобы правильно раскроить платье. Весь процесс переработки занял 8 месяцев. А Девон потратила 30 часов на поездки для примерки. Она не ожидала, что это займет столько времени. Несмотря на то, что основная часть – лиф остался по форме старого платья, Девон отдала 1000 долларов за обновленное изделие.

Сначала она очень волновалась как сказать о такой безумной переделке платья своей маме. Впрочем, она ее поддержала и следила по видеосвязи за примерками.

Для нас это был особый опыт,

– призналась Девон.

Безусловно, гости оценили наряд невесты. Но пролили слезы совсем по другому поводу. Девон подчеркнула, что у нее было достаточно времени, чтобы творчески подойти к подготовке празднования. Поэтому не только платье стало изюминкой. Перед выходом к жениху она записала целую речь для него, что заставило его пустить слезу. Это празднование точно запомнили всем.