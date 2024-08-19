Женщина пыталась переехать бойфренда по дороге на сеанс парной психотерапии

Американка Вероника Ролин Гаст около года встречалась со своим бойфрендом прежде чем попыталась раздавить его на автомобиле. Так девушка отреагировала на слова парня о том, что он хочет ее бросить.

Месть за разрыв

14 августа Вероника и ее партнер ехали на сеанс парной психотерапии. Влюбленные были вместе около года, но их отношения дали трещину. Пара пыталась спасти их вместе со специалистом.

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Но в тот день бойфренд уже не хотел ехать к психотерапевту. Он объявил Веронике, что хочет завершить их отношения и попросил отвезти его домой. Женщина внезапно остановила свой автомобиль и сказала, чтобы мужчина немедленно из него вышел.

Свидетели рассказали, что пока парень обходил авто Вероники, чтобы зайти на тротуар, девушка двинулась вперед. Она пыталась переехать уже бывшего бойфренда. Парень перекатился через капот автомобиля и так сильно ударился в лобовое стекло, что разбил его. Во время удара пострадавший ранил правый локоть.

Обвиняемая признала, что, отъезжая, она задела жертву своим автомобилем. Обвиняемая сказала, что затормозила и остановилась, чтобы позвонить в полицию,

– сообщили правоохранители.

Уже в полицейском участке Вероника сказала, что парень якобы специально разбил лобовое стекло, ударив по нему со всей силы. Однако женщину арестовали за нападение второй степени, преступное управление транспортным средством, нанесение телесных повреждений, грубую халатность и домашнее насилие. Сейчас она находится под стражей.