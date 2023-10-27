Единственное, что удалось спасти – кольцо: как пожар уничтожил 16 лет воспоминаний большой семьи

Пожар уничтожил дом Лизы Калпокас из Ньюарка. К счастью, никто не пострадал, а единственное, что удалось спасти из руин – обручальное кольцо.

Украшение Лизе подарил супруг Роджер на десятую годовщину брака. Это все, что осталось у женщины от воспоминаний о 16 годах счастливой жизни.

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16 лет Лиза и Роджер вместе со своими 5 детьми жили в одном доме. Он был наполнен теплыми семейными воспоминаниями, которые теперь превратились в руины. Один из сыновей был дома во время пожара. Ему чудом удалось выбраться до того, как здание начало разрушаться.

Дом горел очень быстро. Мы прожили в нем 16 лет и они сгорели вместе с ним,

– рассказала Лиза в интервью местном СМИ.

Через несколько дней семья собралась на месте трагедии, чтобы разобрать завалы. Обгорело почти все, кроме маленького ящика.

"В моей спальне стоял один деревянный письменный стол, который обгорел вокруг, кроме центрального ящика. Мой сын открыл его и нашел там мое кольцо", – поделилась радостью женщина.

Лиза сразу надела обручальное кольцо на палец. Украшение сохранило свой первоочередной вид и не было повреждено огнем. Возле него женщина нашла еще несколько семейных фото – это все, что осталось у семьи.

Несмотря на все, переезжать они не планируют. Лиза и Роджер уже работают над восстановлением дома. Им помогли со строительными материалами, и соседи предложили свои услуги.

Мы не думали переехать в другое место. Это была плохая ситуация, но у нас здесь много хороших воспоминаний. Спасибо всем, кто помог: принес еду, вещи или пожертвовал деньги,

– добавила она.