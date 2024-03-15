Ног уже не было видно: женщина спасла любимого из пасти голодного крокодила

Настоящая любовь придает людям фантастических сил. Женщина по имени Эннелиз спасла своего мужа из пасти крокодила.

История, от которой стынет кровь, произошла в Южной Африке. Энтони Жубер решил порыбачить вместе с сыном Джеем-Пи. Сначала все было без приключений.

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В то же время в процессе рыбалки Энтони пришлось зайти в озеро. Крокодил, очевидно, находился в засаде. Не успел Энтони ступить в воду, как крокодил обходил челюстями его ногу.

Крокодил бил головой так, что Энтони упал.

Я не видел своих ног и видел только его зубы и злые глаза, которые смотрели на меня, пока он медленно отступал на глубину, чтобы затянуть меня на дно и утопить,

– рассказал мужчина.

Энтони вспомнил, что в такой ситуации надо пытаться выколоть крокодилу глаза. Однако все было напрасно. Энтони уже не видел своих ног. Казалось, что спасение уже невозможно. К счастью, в последний момент подоспела Эннелиз. Она схватила палку и начала лупить ею крокодила. В конце концов, он был вынужден отпустить Энтони.

Несмотря на кровотечение, его удалось спасти. Тем временем люди из разных уголков мира восхищаются мужеством Эннелиз.