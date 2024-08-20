Британка бросила мужа и 3 детей ради египтянина и очень быстро об этом пожалела

Жизнь Джулии Кларк из Великобритании кардинально изменилась после семейного путешествия в Египет. Женщина оставила позади 15-летний брак, родину и детей, чтобы быть рядом с новым возлюбленным.

Женщина ушла по зову сердца

Сейчас матери троих детей Джулии 53 года, а египтянину Ахмеду, ради которого она бросила все, – 35 лет. В 2016 году женщина вместе с детьми и мужем Питером поехала в отпуск в Египет. Тогда и началась ее несчастливая история любви.

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С Ахмедом Джулия познакомилась в отеле, где тот работал. Когда семья вернулась домой в Великобританию, египтянин нашел Джулию в соцсетях и начал ей писать. Через 3 месяца постоянных переписок Ахмед признался домохозяйке в любви. Женщина вскоре начала чувствовать то же, ведь ей казалось, что брак с Питером "застрял".

Однажды Питер услышал телефонный разговор жены с любовником и сказал, если она хочет другой жизни, то должна уйти. Джулия решила пойти по зову сердца и в 2017 году развелась с мужем. К счастью, бывшие супруги остались в дружеских отношениях, ведь их все еще объединяли трое общих детей.

Джулия не могла дождаться, когда наконец встретится с Ахмедом, и в сентябре 2018 года улетела в Египет на 12 дней. Именно тогда молодой бойфренд сделал британке предложение, а она с радостью согласилась. Еще 2 года Джулия жила на две страны, и в 2020 году решила полностью перебраться к любимому. Женщина попрощалась со своей семьей в аэропорту и отправилась в новую жизнь.

После свадьбы муж стал другим

Через 12 дней британка и египтянин поженились, и тогда изменилось все.

Ахмед больше не заботился о том, чтобы держать меня за руку на публике, и не хотел водить меня в кафе. Он уходил на несколько часов ночью и оставлял меня одну в квартире, не давая никакого представления, где он находится. Я очень страдала и тревожилась,

– рассказала Джулия.

Через год женщина улетела на 2 месяца в Великобританию, чтобы увидеться с родными. Она написала мужу сообщение с вопросом, могут ли их отношения быть такими, как раньше. Ахмед согласился и на какое-то время все наладилось.



Британка покинула семью ради британца / Фото Пола Дэвида Драббла, Mirror

Египтянин захотел еще одну жену

Однако однажды мужчина повел жену в красивый ресторан и заявил, что хочет жениться на египтянке, чтобы та родила ему детей, поскольку Джулия уже не могла. Женщина была ошеломлена, ведь еще до брака говорила, что против многоженства.

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Я сказала Ахмеду, что не буду им делиться. Он сказал мне забыть его слова, но я не могла и мы отдалились. Я отступила от отношений, потому что не видела у них будущего. Я чувствовала себя глупо. Мой бывший Питер был хорошим человеком. Я отдала все Ахмеду. Я отдала ему мир,

– сказала британка.

В конце концов, 6-летние отношения завершились разводом в 2022 году. Джулия вернулась в Великобританию как раз на 18-летие своей дочери. Однако женщина очень скучает по Египту, ведь ей нравилось там жить.

Джулия все еще надеется найти любовь. По возвращении домой женщина познакомилась с другим египтянином, который является ее возраста. Однако она боится снова довериться.