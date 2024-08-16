Женщина хочет назвать ребенка в честь бывшего и не понимает, почему ее муж возмущается

Выбор имени для ребенка – задача не простая, ведь найти компромиссный вариант бывает сложно. Один мужчина рассказал, что его жена хочет назвать их первенца именем своего бывшего.

Муж возмущен предложением жены

У супругов вскоре появится первый ребенок, поэтому сейчас муж и жена много времени проводят за обсуждением потенциальных имен.

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Однажды женщина назвала имя, которое понравилось ее мужу. Лишь впоследствии он узнал, что это имя принадлежит бывшему бойфренду жены. Между женщиной и бывшим была не просто интрижка – они встречались несколько лет. Поэтому мужчина был озадачен таким предложением любимой.

Когда я это понял, я сказал ей, что мне неудобно называть нашего ребенка в честь ее бывшего. Она утверждала, что это просто имя, которое ей всегда нравилось, и что оно ничего не значит,

– сказал муж.

Он заметил – даже если слова жены являются правдивыми, то это все равно большое неуважение к их отношениям. Однако женщина не соглашается с таким мнением. Супруги очень поссорились из-за этого. Сейчас каждый остается при своем мнении, при этом жена говорит, что муж "чрезмерно реагирует".

В отчаянии мужчина анонимно поделился этой историей в сети. Он спросил у пользователей, кто прав в этой семейной драме. Практически все люди написали, что жена ведет себя неправильно. Паре советуют искать тот вариант имени, который понравится обоим.