Мы занимались сексом каждый день и это спасло брак, – женщина о пикантном эксперименте

В любом браке приходит момент, когда страсть исчезает. Однако одна женщина придумала интересный и приятный способ ее вернуть.

В начале отношений эта горячая парочка и дня не могла выдержать, чтобы не заняться любовью. Женщина рассказала, что у них был секс в баре, раздевалке универмага и других интересных местах. Однако 10 лет совместной жизни и 3 детей поменяли это.

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Начало эксперимента завершилось невероятным сексом

Супруги обратились к специалисту и начали терапию. После бесконечных душевных разговоров женщина поняла, что их отношениям нужна перезагрузка. Изменения должны быть кардинальными, поэтому жена решилась на эксперимент.

Она решила попробовать каждый день заниматься сексом с любимым. В первый день женщина начала его прикасаться, держать длинный зрительный контакт и т.д. Однако мужчина не понял этих намеков. Поэтому женщина начала выражаться более прозрачно.

Она пришла на кухню голой и схватила мужчину за член поверх штанов. Первой его реакцией был шок, но через секунду он ответил взаимностью. Муж схватил шею жены сзади, вплёл пальцы в ее волосы, и немного оттянул голову назад. Он быстро перетащил женщину через кухонную стойку, и они занялись невероятным сексом, даже не целуясь.

Я была полностью погружена в этот момент, не оставляя места для размышлений о давней неуверенности относительно своего тела, претерпевшего драматические изменения после рождения троих детей,

– рассказала женщина.

В этот момент они были просто любовниками, а не супругами, у которых есть дети. Секс был быстрый и грубый. Это было именно то, к чему так долго стремилась женщина. Затем мужчина улыбнулся любимой, не догадываясь, что его ждет дальше.

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Взаимоотношения между супругами стали более близкими и открытыми

На следующее утро, пока дети еще не проснулись, женщина зашла к мужчине в душ со словами: "Позволь мне помочь тебе". Такое начало дня сразу зарядило обоих партнеров на хорошее настроение. Это даже повлияло на общую атмосферу в доме, ведь супруги были нежны друг к другу.

Вечером в этот же день супруги снова занялись любовью.

Вскоре секс с моим мужем не был просто очередным заданием в моем списке. Я снова искренне его желала. У меня начались фантазии и сны о нас,

– призналась женщина.

Когда в конце недели муж спросил у жены, что происходит, она откровенно призналась, что стремится вернуть их отношениям прежнюю страсть. Вдруг он предложил множество вещей, которые супруги никогда не пробывали – ролевые игры, секс-игрушки. Пара впервые за долгое время начала откровенно говорить на интимную тему.

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Супруги и дальше занимались сексом каждый день, хотя и не всегда с проникновением. Женщина рассказала, что это вернуло физическую близость между ними, они стали как подростки.

Такие изменения в сексуальной жизни повлияли на отношения между супругами. Они стали меньше ссориться, а лучше понимать друг друга. Прошел год с начала эксперимента, и пара до сих пор находится на терапии, ведь некоторые вопросы остаются не решенными, но их отношения стали гораздо лучше и открытее.