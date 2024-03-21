"Лучший секс": 67-летняя женщина начала ходить на свидания и рассказала, что из этого вышло

Энди Поллингер начала жизнь сначала после развода. Женщина в 62 года решилась зарегистрироваться на сайте знакомств, правда, прошло много месяцев прежде чем она встретила хорошего мужчину.

Первое свидание в 62 года оказалось неудачным

После развода Энди не знала, как искать новые отношения. Последний раз она была на свидании десятки лет назад и совсем забыла, как на них все происходит.

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Женщина жила одна в своей квартире в Бостоне, но жизнь ее была насыщенной. Энди посещала выставки, лекции, театры и музеи. Однако женщине хотелось иметь кого-то, с кем можно сходить в воскресенье на кофе. Ей было страшно открываться для свиданий с незнакомцами, ведь в этом плане она чувствовала себя школьницей и вообще не знала, будет ли для кого-то привлекательной.

Энди решилась зарегистрироваться на сайте для знакомств и с того дня начались ее поиски. Когда она впервые шла на свидание с мужчиной, с которым познакомилась онлайн, то очень нервничала. Все друзья поддерживали Энди и говорили, что Зейнди на фото очень симпатичный.

Первое свидание – это как приготовление первого блина из серии. Нужно несколько, прежде чем получить хороший,

– объяснила Энди.

Первые слова, которые сказал Зейди, очень поразили Энди, ведь он заметил, что женщина в живую даже красивее, чем на фото. Но выяснилось, что Зейди искал женщину, которая бы убирала у него дома и готовила еду. Это точно не то, к чему стремилась Энди, поэтому она продолжила поиски.

Поцелуй, от которого подкашивались колени

Женщина была на многих свиданиях, и все мужчины были "не теми". Один мужчина возмущался, что она мало пьет, другой сказал, что его возбуждают только высокоинтеллектуальные женщины.

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Я пыталась быть открытой, но знала, что не хочу стирать чужое белье или готовить еду. Я не хотела напиваться, чтобы наслаждаться чьей-то компанией. Я не хотела доказывать свой интеллект. Поэтому я продолжала искать,

– рассказала женщина.

Впоследствии Энди познакомилась с 65-летним программистом Карло из Милана. На свиданиях в ресторанах они говорили часами, и им всегда было интересно вдвоем. Поэтому Энди решила пригласить мужчину к себе домой. Как только она открыла дверь, Карло прижал ее к себе и страстно поцеловал. В этот момент колени у Энди ослабли, она уже давно не испытывала такого сильного желания.

Отношения Энди и Карло продолжались около 15 месяцев и были невероятными. Однако началась пандемия коронавируса, и мужчина не смог приезжать из Италии. Эти отношения убедили женщину, что даже в 65 лет можно быть влюбленной, поэтому она решила двигаться дальше.

Лучший секс в жизни

Однако весь следующий год Энди так и не встретила никого хорошего, она попадала только на мошенников. Женщина не сдавалась, ведь точно знала, каких отношений хочет. В сентябре 2021 года Энди познакомилась с Риком. Они часами говорили об искусстве, философии и политике.

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"Мы больше ходили на свидания, больше разговаривали, и в конце концов у меня был момент слабости коленей, как было с Карло. Я поняла, что свидания в моем возрасте означают, что я не чувствую никакого давления, связанного с желанием создать семью, я могла быть собой и искать то, что сделало бы меня действительно счастливой", – объяснила Энди.

Сейчас женщине 67 лет, она счастлива, много путешествует по миру вместе с Риком и говорит, что сейчас у нее лучший в жизни секс. Энди призывает и других женщин не бояться искать любовь в пожилом возрасте, ведь никто не может быть слишком старым для этого.