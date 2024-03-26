Такое бывает только в анекдотах: жених потерял свадебное платье любимой за 2 тысячи долларов

Том Миттон из Австралии случайно потерял свадебное платье своей невесты. Мужчина положил его на крышу автомобиля и забыл забрать.

Жених очень расстроен из-за своей невнимательности

В начале марта Том и его девушка Линдел забирали свои вещи из хранилища в Аделаиде. Среди этих вещей было и платье бельгийского производства, которое Линдел купила себе на свадьбу.

Читайте также Турбоотношения: женщина забеременела в первую неделю знакомства, а теперь счастлива в браке

Том загружал багажник автомобиля тяжелыми коробками, а коробку с платьем в то время поставил на крышу автомобиля. Когда пара приехала в другой город, то видела, что коробки с платьем нет в багажнике. Тогда молодожены и осознали, что Том забыл положить ее внутрь и она вылетела.

Пара быстро села в авто и поехала в обратном пути в надежде разыскать платье где-то на обочине.

Мы припарковали машину и пошли по дороге, мимо нас проезжали грузовики со скоростью 90 километров в час,

– рассказала невеста.

Однако найти коробку с платьем за 2000 тысячи долларов паре так и не удалось. Том был очень зол на себя, а Линдел никогда раньше не видела его таким. Мужчина всегда скрывал свои эмоции, но не в этот раз. В то же время невеста пытается воспринимать эту ситуацию спокойно и с юмором. Она даже пошутила, что теперь будет иметь смешную речь на свадьбе.

Молодожены объявили, что дадут вознаграждение тому, кто найдет платье, – 500 долларов. В то же время Линдел не переживает, если придется покупать новый наряд, ведь свадьба запланирована на 2025 год.