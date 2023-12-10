"Ужас": жених шокировал сеть поступком на собственной свадьбе

Жених пришел на свою свадьбу в стиле "как только с кровати". Парень не ожидал, что его будет просто сносить лавиной критики.

Конечно, каждый представляет свадьбу по-своему. И совсем необязательно устраивать праздник в стиле "мечта Золушки" – с замком, белым конем и тортом такого размера, что доедать придется еще до ситцевой свадьбы.

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В то же время пользователи сети считают, что хоть немного постараться стоит.

Свадебное фото вызвало шквал критики

Один из гостей сходил на свадьбу к друзьям и опубликовал их свадебное фото. По-видимому, никто не ожидал, какой шквал критики начнется уже через считанные часы. Фотография – а именно наряд жениха – вызвала немало обсуждений. Парня осуждают за неряшливый вид. Особенно – на контрасте с невестой, остановившей свой выбор на кружевном платье.



А вот и самое свадебное фото / The Sun

"Классный парень и невеста выглядит прекрасно, но… он не прилагал никаких усилий, выглядит так, будто только что встал с кровати. В шортах на свадьбе"; "капец просто, так прийти на собственную свадьбу", "ужасное неуважение к выбору любимой", – пишут люди.

Однако есть и те, кто считает: осуждать жениха за его выбор просто смешно. Свадьба – праздник любви, а не моды.