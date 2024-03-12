Мужчина пришел на собственную свадьбу в такой обуви, что невесте сразу посоветовали развестись

Свадебная мода меняется. Все чаще невесты отказываются жертвовать собственным комфортом и выбирают удобные и одновременно красивые наряды. Однако жених в кроксах очень удивил сеть.

Свадебное фото опубликовали в Reddit. На фотографии – невеста и жених: девушка – в красивом белом платье – и парень, обутый в кроксы.

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Представьте, что вы готовитесь три часа, а ваш жених появляется в кроксах,

– подписали фото.

В сети резко осудили выбор жениха. Люди отметили, что одна вещь, когда жених и невеста выбирают оригинальный наряд для свадьбы, который демонстрирует их стиль и характер. Тогда можно прийти в чем угодно и это будет выглядеть классно. Однако жених в кроксах просто проявил неуважение к своей любимой, которая готовилась к свадьбе.

"Страшно уродливые кроксы", "Надеюсь, это внутренняя шутка между ними, и она тоже носит кроксы", "Брось его", "Разведись с ним", – написали пользователи сети в комментариях.



Жених пришел на свадьбу в кроксах / Фото с Reddit

Однако были и те, кто поддержал жениха. Люди обращают внимание, что в целом он одет стильно и торжественно, а такую обувь мог выбрать из-за травмы ноги. Или – он официальный амбассадор Crocs.