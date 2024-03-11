Свадьба запланирована на 2026 год. Свадебными клятвами Изабелла и Макс обменяются в Лас-Вегасе. Однако девушка уже составила "черный список" для мальчишника любимого. Публикуя его в сети, Изабелла, очевидно, не надеялась получить такие реакции.

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Одни люди поддержали Изабеллу. В то же время другие посоветовали ей вообще не выходить замуж, если уровень доверия к партнеру достигает нуля. Есть и те, кто отметил: если бы такой список опубликовал ее парень, его уже обвинили бы в эмоциональном насилии.

Что "запретила" Изабелла

В "черном списке" Изабеллы было немало пунктов. В частности:

не общаться с девушками;

не приглашать стриптизерш;

регулярно снимать фото и видео с мальчишника;

постоянно писать ей смс;

привезти какой-то подарок.

В конце концов, Изабелла не выдержала комментариев и призналась, что этот "черный список" – шутка. На самом деле она хочет, чтобы Макс классно повеселился. Единственное, что остается в силе: просьба, чтобы обошлось без стриптиза.

Мы с женихом просто смеемся над комментариями. Он полностью со всем соглашается и уважает установленные границы, именно поэтому нам с ним хорошо вместе,

– отметила Изабелла.

Кроме того, девушка заметила, что не ожидала такой бурной реакции на свой тикток.