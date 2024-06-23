Друзья невесты возмущены: жених уехал в медовый месяц сам и не жалеет об этом

Семейная жизнь одних молодоженов началась с драмы. Все потому, что жених сам уехал в медовый месяц, потому что его возлюбленная решила остаться дома.

Почему жених сам поехал в медовый месяц

Жених и его возлюбленная Тоня женились 18 июня. В этот особый день у родной сестры невесты начались преждевременные роды.

Читайте также "Не гости, а заложники": невеста получила тонну хейта из-за 29 свадебных правил

Тоня и Марта являются очень близким, поскольку после смерти матери невеста воспитывала свою сестру. Когда у Марты начались роды, Тоня не могла оставить ее одну. Новорожденного младенца перевели в отделение реанимации, так что это полностью разрушило планы молодоженов о медовом месяце. Тоня решила остаться дома и поддержать сестру.

В то же время жених не захотел отказываться от отпуска. Он заметил, что отдых уже был полностью оплачен, а вернуть средства нельзя было. Кроме того, мужчина взял на работе отпуск и не хотел терять его сидя дома.

Я получил огромную кровать только для себя. Я использовал все курортные кредиты, которые были предназначены для массажа для пар, романтических экскурсий и специального питания во время глубоководной рыбалки и тура по острову на багги,

– рассказал жених.

Когда он вернулся домой, жена все еще была занята уходом за сестрой. Тоня имела расстроенный вид из-за того, что любимый поехал в медовый месяц без нее. Жених рассказал, что многие друзья поддержали его решение, но родные Тони осудили этот поступок. Мужчина не считает, что сделал плохо, но он решил спросить мнение незнакомцев на онлайн-форуме, ведь не знает, как ему действовать дальше.

Интересно Чтобы пофантазировать: 5 горячих романов о страсти и любви

"Брак долго не продержится"

Пользователи сети заметили, что мужчина все сделал правильно. Мол, было бы глупо, если бы деньги просто пропали. Некоторые даже предположил, что этот брак долго не продержится, потому что невеста на первое место ставит свою сестру, а не мужа.