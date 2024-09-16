Мужчина отменил свадьбу из-за смс, которое невеста отправила его 12-летней дочери

Влюбленная пара планировала свадьбу и должна была пожениться 13 сентября. Однако жених отменил свадьбу после того, как узнал, что невеста пригрозила его 12-летней дочери от предыдущих отношений.

Жених выбрал дочь в семейной драме

Невеста всегда говорила будущему мужу, что мечтает о свадьбе без детей. Мол, на празднование должны быть только взрослые, говорится в заметке на Reddit.

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Мужчина согласился с желанием любимой, но сказал, что хочет исключения для его 12-летней дочери от предыдущих отношений. Будущие супруги якобы договорилось, что девочка будет на свадьбе. Ведь мужчина не мог согласиться с тем, чтобы не пригласить родного ребенка.

Однако невеста решила, что не будет терпеть дочь жениха на свадьбе и написала 12-летней девочке сообщение с угрозами. Женщина заявила, что если девочка придет на свадьбу, то она вызовет охрану, которая ее выведет. Напуганный ребенок показал это сообщение своему отцу.

Я был шокирован, поскольку это было совершенно нехарактерно для моей невесты. Она всегда хорошо относилась к моей дочери. Я подумал, что, возможно, она действует нерационально из-за своей одержимости свадьбой без детей,

– сказал жених.

Это сообщение спровоцировало ссору между женихом и невестой. Женщина говорила, что ребенок якобы перекрутил ее слова. Однако теперь девочка чувствует себя обиженной и больше не желает общаться с будущей женой своего отца.

Из-за этого жених решил отменить свадьбу и разорвать отношения с невестой.

Пользователи сети поддержали мужчину и сказали, что он сделал правильно. Они предположили, что "мечта" невесты о свадьбе без детей на самом деле была просто нежеланием приглашать дочь мужа. Многие называли женщину "злой" и "бессердечной" из-за ее поступка.