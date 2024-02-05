"Ты будешь знать, что такое любовь": жених сквозь слезы произнес клятву сыну любимой

Элдридж Бьюкенен в день своей свадьбы решил сказать обет не только невесте Азии Грин, но и ее 7-летнему сыну. Видео с речью мужчины к маленькому мальчику не оставит никого равнодушным.

От трогательных слов плакали все

Элдридж не планировал говорить клятву мальчику. Эта идея возникла у него спонтанно, всего за несколько минут до того, как он пошел к алтарю.

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Элдридж и Азия вместе с 2018 года. Когда они начали встречаться, сыну Азии – Кейдену – было 2 года, малыш рос у Элдриджа на глазах. В октябре 2023 года влюбленная пара поженилась, а зимой их видеооператор поделился в инстаграме трогательным видео со свадьбы, которое уже набрало почти 49 тысяч лайков.

На видео жених стоит в роскошном черном смокинге с бабочкой и смотрит на Кейдена. Он сквозь слезы обещает малышу, что вместе им будет весело, что они будут делать домашние задания и что он научит его быть лидером.

Все, что есть во мне, я собираюсь влить в тебя, чтобы убедиться, что ты вырастешь молодым черным королем, каким ты есть. Я научу тебя быть порядочным человеком и ценить себя. И что самое важное, я каждый день буду показывать тебе, как мужчина должен любить женщину, любить свою семью и управлять своей семьей, чтобы когда ты вырастешь, ты точно знал, как это выглядит. Ты точно будешь знать, что это за чувство,

– сказал жених.

Трогательный момент клятвы жениха сыну любимой: видео

В этот чувственный момент плакал не только Элдридж, но и все подружки невесты. В конце жених сказал мальчику, что любит его.

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"Мне повезло с таким мужчиной", – Азия

Впоследствии в интервью мужчина рассказал, что он решил просто повторить все то, о чем говорит с мальчиком каждый день.



Элдридж называет Кейдена своим сыном / Фото Азии Грин

"Я просто очень хотел, чтобы он знал в тот особый момент, что я не только собираюсь дать обет его матери, но я даю обет ему также – как своему сыну", – объяснил Элдридж.

Мужчина пошутил, что когда он познакомился с Азией, то сначала полюбил маленького Кейдена, а уже потом ее. В то же время женщина отметила, что ей очень повезло найти такого преданного и хорошего мужа.