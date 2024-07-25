Жена пристыдила мужа, спев на свадьбе его коллеги: как отреагировали молодожены

Женщина стала настоящей звездой вечера, когда спела на свадьбе. Однако единственным человеком, который не оценил стараний гостьи, был ее муж. Тот чувствовал себя униженным.

Мужу не понравилось поведение жены

Пара посещала свадьбу коллеги мужа, поэтому жена на праздновании знала только трех человек. Она призналась, что свадьба была немного скучной поначалу.

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Вдруг женщина услышала, как гости начали петь популярную песню. Она пошла к диджею и попросила включить ее, чтобы разрядить атмосферу и чтобы все начали танцевать. Люди сразу побежали на танцплощадку, а диджей протянул им микрофон. Никто не решался петь у него, поэтому микрофон в руки взяла женщина. На ее пение пришло больше гостей, и они начали подпевать ей.

Когда я закончила, некоторые начали аплодировать. По дороге назад жених и невеста схватили меня и сказали, что я прекрасно поработала. Они заставили меня выпить с ними порцию виски, а потом я пошла к своей начальной группе. Я сияла и была так взволнована, но мой муж был возмущен,

– рассказала женщина.

Один из коллег мужа сказал, что его жена была невероятной на танцплощадке, однако тот лишь криво улыбнулся. Жена поняла, что он чувствует себя пристыженным за ее пение. Это немного расстроило ее, поэтому она решила узнать мнение пользователей сети по этой ситуации.

Большинство людей заметили, что такое поведение женщины могло быть неуместным, поскольку это была свадьба коллеги, а не близкого друга или родственника. Мол, женщине повезло, что жениху и невесте понравилась ее выходка. Но были и те, которые говорили, что неправ мужчина, а жена только хотела сделать праздник веселее.