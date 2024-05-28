Она готовит, а он – танцует и спит с другими: женщина рассказала о браке со стриптизером

Эмили познакомилась со своим будущим мужем Валентино, когда он танцевал на коленях ее подруги. Сегодня мужчина продолжает работать стриптизером и даже спит с другими женщинами на гастролях, но его жену все устраивает.

Брак без обязательств

Супруги женаты уже 4 года, людей удивляют их отношения, но Эмили и Валентино говорят, что им так нравится.

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Несколько лет назад Эмили вместе с подругой пошла на шоу, где встретила Валентино. Она увидела, как стриптизер танцует на коленях ее подруги, и захотела быть следующей. Во время танца Эмили дала свой номер телефона парню и так началось их общение.

Как-то девушка проехала 7 часов, чтобы попасть на шоу своего бойфренда. В конце концов эти отношения привели к браку. Сегодня Эмили занимается домашними делами, а Валентино продолжает строить танцевальную карьеру.

Супруги видятся очень редко, потому что муж в основном проводит все время на гастролях. Пока Эмили сидит дома на выходных, готовит еду и стирает одежду, Валентино – гуляет и спит с другими женщинами.

Он может делать все, что пожелает, пока рассказывает мне об этом,

– объяснила Эмили.

Более того, женщина считает, что было бы несправедливо ограничивать мужчину в сексе с другими, поскольку жену он видит очень редко. Для Эмили абсолютно нормально ходить на шоу любимого и видеть, как он танцует на коленях у других женщин. Жена даже стирает костюмы своего мужа-стриптизера. Она говорит, что готова принимать все, что делает Валентино счастливым.

Однако комментаторы таких отношений не поняли. Пользователи сети заметили, что Валентино получает всю выгоду в этих отношениях, а такой брак долго не протянет. Вероятно, Эмили боится потерять мужа, а потому позволяет ему абсолютно все.