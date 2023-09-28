Боялась сделать шаг: жена "Холостяка" Макса Чмерковского откровенно рассказала о свадьбе

Жена танцовщика и эксучастника проекта "Холостяк" Максима Чмерковского вспомнила их сказочную свадьбу. Пета Маргатройд рассказала, как боялась идти к алтарю.

Это не связано с колебаниями женщины. Причиной всему было коварное платье!

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Сказочная свадьба в замке

Макс и Пета поженились в 2017 году. Их церемония прошла в настоящем замке Охека в Нью-Йорке. Именно мужчина мечтал об этом месте.

Я приехал в США в 90-х годах и наткнулся на это место. Оно было тем, где я хотел жениться,

– признался он изданию People.

Его нынешняя жена Пета не мечтала о таком месте проведения церемонии, но когда увидела замок, сразу согласилась. Их свадьба действительно была сказочной. Но в первые минуты ее омрачили волнение невесты. Она боялась сделать шаг к алтарю и все из-за своего роскошного платья.

Я волновалась, потому что боялась споткнуться. Но когда дошла и нам сказали: "Теперь вы женаты", это было что-то невероятное. Я не могла поверить. Это был классный момент,

– поделилась она.

Макс и Пета исполнили простой и очень лаконичный первый танец в присутствии 250 гостей. Несмотря на такое количество людей на празднике, Макс признался, что замечал только свою жену.

Ранее Максим Чмерковский откровенно рассказал о своем участии в проекте "Холостяк" в интервью Анне Олицкой. Он признался, что согласиться на съемки было его ошибкой, и сейчас он об этом сожалеет. Продюсеры требовали страсти от участников, даже сами подстрекали девушек. В то же время Чмерковский вел с ними абстрактные беседы и в течение всего съемочного процесса не мог дождаться финала.