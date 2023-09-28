Це не було пов'язано з ваганнями жінки. Причиною всьому була підступна сукня!

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Казкове весілля у замку

Макс та Пета одружилися у 2017 році. Їхня церемонія пройшла у справжньому замку Охека, що у Нью-Йорці. Саме чоловік мріяв про це місце.

Я приїхав до США у 90-х роках і натрапив на це місце. Воно було тим, де я хотів одружитися,

– зізнався він виданню People.

Його теперішня дружина Пета не мріяла про таке місце проведення церемонії, але коли побачила замок – одразу погодилася. Їхнє весілля і справді було казковим. Але у перші хвилини його затьмарили хвилювання нареченої. Вона боялася зробити крок до вівтаря і все через свою розкішну сукню.

Я хвилювалася, бо боялася спіткнутися. Але коли дійшла і нам сказали: "Тепер ви одружені", це було щось неймовірне. Я не могла повірити. Це був класний момент,

– поділилася вона.

Макс та Пета виконали простий і дуже лаконічний перший танець у присутності 250 гостей. Попри таку кількість людей на святі, Макс зізнався, що переймався своєю дружиною і помічав лише її.

Раніше Максим Чмерковський відверто розповів про свою участь у проєкті "Холостяк" в інтерв'ю Анні Оліцькій. Він зізнався, що погодитися на зйомки було його помилкою і зараз він про це шкодує. Продюсери вимагали пристрасті від учасників, навіть самі підбурювали дівчат. Натомість Чмерковський вів з ними абстракті бесіди і протягом усього знімального процесу не міг дочекатися фіналу.