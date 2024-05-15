Скрывал правду 10 лет: жена узнала тайну мужа, которая разбила ей сердце

36-летняя женщина узнала, что 10 лет назад любимый солгал ей и все это время скрывал правду. Раскрытие тайны причинило жене сильную боль, и она больше не знает, сможет ли доверять своему мужу.

Правда раскрылась случайно

Супруги женаты 8 лет, но в отношениях находятся уже 10 лет. Только недавно жена узнала, что любимый изменил ей до свадьбы. Но хуже всего то, что он солгал, что этого не было.

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Тайна раскрылась, когда супруги поссорились из-за корпоратива, на который должна была пойти жена. Муж не хотел ее отпускать, потому что на праздновании должен был быть коллега, который относится к ней "слишком дружелюбно". Свою позицию он аргументировал тем, что "знает, какими могут быть мужчины".

Эта ненароком брошенная фраза заставила жену задуматься и она спросила у партнера, что это значит. Тогда он наконец раскрыл правду об инциденте, который произошел до бракосочетания.

До свадьбы мужчина регулярно ходил с другом в паб. Однажды женщине позвонила незнакомка, которая рассказала, что ее в то время еще бойфренд говорил с какой-то девушкой в баре, а потом пошел с ней домой. Незнакомка хотела предупредить женщину об этом, потому что сама недавно пережила измену и чувствовала себя раздавленной.

Когда я спросила у мужа об этом, он сказал, что эта девушка не могла заплатить за такси, поэтому он ее подвез. Он настаивал, что больше ничего не было. Я хотела ему поверить и пыталась забыть об этом. Но в пылу этого недавнего спора он признался, что занимался с ней оральным сексом,

– рассказала жена.

Это открытие разбило жене сердце. Она была ошеломлена, что муж 10 лет скрывал от нее правду. Однако партнер считает, что женщина отреагировала "чрезмерно". Мол, она не должна расстраиваться, потому что эта интрижка "ничего не значит".

Консультантка по отношениям команды "Дорога Дейдре" отметила, что жена имеет полное право злиться на мужа и быть расстроенной. Партнер не может делать вид, что ничего не произошло. Ему следует попросить прощение у жены, чтобы они могли двигаться дальше.