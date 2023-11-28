Как понять, что вы в зависимых отношениях: важные признаки, которые нельзя игнорировать

Все люди стремятся иметь здоровые и счастливые отношения. Однако иногда обстоятельства складываются так, что мы попадаем в созависимые отношения. Очень важно своевременно обнаружить это, чтобы прекратить.

Иногда отношения могут годами держаться не любви, а определенной зависимости. Как отличить здоровые отношения от созависимых – читайте дальше.

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В здоровых отношениях оба партнера независимы. Они сохраняют свою индивидуальность и самостоятельность, а также могут без проблем проводить время с друзьями и иметь свои интересы.

Партнеры в здоровых отношениях всегда поддерживают друг друга и доверяют. Они могут откровенно говорить на любые темы.

Зависимые отношения являются формой нездоровых взаимоотношений, в которых один партнер становится эмоционально, психологически или физически зависим от другого партнера,

– объяснила Наталья Холоденко.

Признаки зависимых отношений

Эмоциональная зависимость. Один из партнеров становится эмоционально зависимым от другого. Ему нужны постоянная привязанность и внимание, а если он не получает их – то испытывает недовольство, а уровень его самооценки падает.

Несбалансированность отношений. Обычно в таких отношениях партнеры делятся ролями – один руководит, другой – покоряется. Зависимый партнер становится пассивным. Он отказывается от собственных желаний и учитывает только то, чего хочет другой.



Как понять, что вы находитесь в зависимых отношениях / Фото Tobias Aeppli, Pexels

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Контроль и манипуляция. Находящийся в зависимости от другого партнер может манипулировать любимым человеком для того, чтобы получить желаемое внимание. Иногда манипуляции могут перерасти в угрозы.

Изоляция от общества. Зависимый партнер редко общается и проводит время с друзьями или родными, ведь контролирующий партнер пытается ограничить его контакты и влияние на него.

Физическое или эмоциональное насильственное поведение. В некоторых зависимых отношениях ситуация может дойти к насилию.

Если вы прослеживаете в ваших отношениях большинство этих признаков, то вам стоит поговорить с партнером, а, возможно, и обратиться к психологу.