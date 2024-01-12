Как заставить мужчину заговорить с вами после ссоры

Вы только что поссорились со своим бойфрендом, а теперь думаете, как заставить его с вами заговорить? Ниже есть несколько советов, как сделать это правильно и избежать токсичных разговоров и манипуляций.

После всякой ссоры наступает момент примирения. У каждой пары он может происходить по-разному.

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Как помириться с мужем после ссоры

Лучший метод – прощение и привязанность. Если в ситуации, которая случилась, есть ваша вина, то лучший способ помириться – извиниться и сказать, что любимый важен для вас. Честно признайте, в чем вы были неправы и предложите алгоритм действий в будущем.

Однако здесь есть один немаловажный момент – этим способом нельзя злоупотреблять. Если при каждой ссоре вы сразу побежите извиняться даже не обдумав все, то такие извинения будут неискренними.

Еще один способ помириться – написать сообщение. На самом деле это не самый лучший способ и с ним нужно быть осторожным. Вы можете выразить все свои чувства в тексте, но помните – никаких обид и обвинений. В тексте есть один плюс – вы можете избежать импульсивности.

Начните, как и в живом разговоре, – с извинений. Объясните свои действия, но не продолжайте борьбу. Предложите компромисс и встречу с глазу на глаз.

Третий вариант – дайте любимому время. Некоторые люди долго отходят после ссор. Если вашему партнеру нужно все осмыслить, то не настаивайте.

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А если он неправ?

Если вы хотите, чтобы мужчина понял, что был неправ, то лучший способ – дать ему время. Остановите ссору и перестаньте в сотый раз доносить ему свои мысли. Пусть он сам осмыслит свой поступок и поймет, что был неправ.