Самая счастливая внучка Елизаветы II: Зара Тиндолл пришла в паб на пиво, а встретила мужчину мечты

Зара Тиндолл – дочь принцессы Анны – 15 мая празднует свой День рождения. В сети ее часто называют самой счастливой из внучек королевы Елизаветы II. В частности, из-за длительного и счастливого брака.

Зара – старшая внучка Елизаветы II и принца Филиппа. Она родилась в 1981 году в Лондоне и росла в атмосфере величия и роскоши. Как и ее мама – принцесса Анна – Зара занимается конным спортом и даже получила серебро на Олимпийских играх 2012 года.

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С ранней юности Зара была бунтаркой в королевской семье и регулярно оказывалась в эпицентре многочисленных скандалов. С течением лет все изменилось. Сейчас она не работает на корону Великобритании, однако регулярно выходит в свет и демонстрирует спокойствие и счастье. А рядом с Зарой – ее муж Майкл. Вместе они – одна из самых ярких пар в британской королевской семье. Love 24 рассказывает их историю любви.

Как Зара и Майк нашли друг друга

Судьбоносная встреча будущих влюбленных состоялась в Сиднее в пабе Manly Wharf. Тогда проходил Чемпионат мира по регби. Майкл – бывший регбист – пришел посмотреть на соревнования. Там он встретил Зару. Искра вспыхнула сразу. Однако именно Зара сделала первый шаг: она оставила свой номер телефона приятелю Майка. Стоит заметить, что тот выполнил свою миссию купидона на все 100%. Он передал записку Майку и отметил, что Зара хочет, чтобы тот написал.

Майк не медлил. Он всегда хорошо знал, чего хочет от жизни, и оценил решимость Зары. Так будущие влюбленные начали переписываться. Узнав друг друга лучше, они решили начать отношения.

На протяжении этой истории Зара проявляла максимальную решимость. Очень быстро она представила любимого своим родителям: принцессе Анне и Марку Филлипсу. Майк был очень рад, что британская королевская семья проявила к нему максимальное тепло и дружественность. Все злые истории оказались неправдой.

Я всегда чувствовал себя частью этого, и я думаю, что это зависит от того, какая удивительная женщина королева (Елизавета II – Love 24). Они – фантастическая семья,

– делился Майк.



Зара, Майк и королева Елизавета II / Getty images

Вскоре пара начала жить вместе. А в 2010 году Майк сделал предложение Заре. Он заметил, что мечтал о женитьбе, однако именно предложение принца Уильяма Кейт Миддлтон, вдохновило его задать заветный вопрос Заре. Все произошло в уютной домашней атмосфере. Зара, которая в тот момент просто сидела на диване, сначала счастливо рассмеялась, а потом ответила "да".

Камерная свадьба состоялась в 2011 году. Сейчас пара воспитывает троих детей: двух дочерей и сына. Все семейство часто выходит в свет вместе с другими родственниками из британской королевской семьи. Зара и Майк выглядят очень счастливыми вместе. Иногда Майк мило шутит: в частности, примеряет шляпки в стиле Зары.