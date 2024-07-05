Молодожены требуют от гостей по 300 долларов за вход на свадьбу и это не учитывая подарок

Молодожены решили устроить свадьбу на винодельне и обязали гостей самим платить за вход на территорию. При чем сумма немалая – 300 долларов. Свидетельница настолько возмутилась этому правилу, что решила не идти на свадьбу.

Слишком дорогая свадьба для гостей

Двоюродная сестра невесты, которая должна была быть свидетельницей на празднике, рассказала, что уже потратила 1000 долларов на девичник невесты. Кроме того, она планировала подарить молодоженам 500 долларов на свадьбу.

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Девушка была ошеломлена, когда получила ссылку на резервацию места на свадьбе, и прочитала, что должна заплатить 300 долларов за вход на винодельню. Она решила позвонить невесте и переспросить, правильно ли она все поняла. Невеста сказала сестре, что все гости должны платить за себя сами.

Я чрезвычайно раздражена. Это настолько отвратительно,

– сказала свидетельница.

Женщина не могла отказаться от посещения свадьбы сестры, поэтому заплатила 300 долларов. Особенно эта ситуация разозлила ее тем, что свадьба на винодельне, а она не употребляет алкоголь, то есть платит деньги ни за что.

Пользователи сети заметили, что поведение жениха и невесты является ненормальным. Они не могут приглашать гостей и говорить им платить. "Платить за посещение события, где также ожидают подарок? Ни в коем случае. Это не нормально", – писали в комментариях.

Впоследствии свидетельница оставила еще один комментарий – она послушала мнение пользователей сети и сообщила невесте, что не придет на свадьбу. При этом женщина планирует прислать молодоженам подарок. Кстати, винодельня вернула ей 300 долларов.