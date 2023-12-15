4 знакам зодиака не стоит жениться в высокосном 2024 году

Следующий год будет высокосным. Астрологи отмечают, что некоторым знакам зодиака не следует жениться в 2024 году.

Так, Близнецам, Ракам, Львам и Девам не стоит спешить с этим серьезным шагом. Перед тем, как жениться, хорошо все обдумайте, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Каким знакам зодиака идеально подойдет для бракосочетания 2024 год

Близнецы

В 2024 г. вам может быть сложно сосредоточиться на работе над отношениями. Возможны неудачи и недоразумения. Лучше подождать с женитьбой до тех пор, когда действительно будете готовы.

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Рак

Раки очень эмоциональны и преданы, в отношениях ищут, в частности, безопасность. Однако, в високосном году кое-что может нарушить вашу обыденную стабильность. Перед тем, как решиться на серьезный шаг, следует сосредоточиться на саморазвитии и проработке проблемных вопросов.

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Лев

Сильные и уверенные Львы могут потерять контроль над ситуацией. Не следует переоценивать свою важность и ожидать, что все будут делать по-вашему. Это может привести к конфликтам и разногласиям. Если не готовы серьезно работать над отношениями, не спешите жениться.

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Дева

Девы прекрасные аналитики. Однако "первые" впечатления могут быть очень обманчивыми. Прежде чем решиться на серьезный шаг, лучше посмотрите, какой ваш партнер или партнерша в быту. Хорошо ли вы вместе уживаетесь.

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