Парень поставил 20 долларов, что женится на однокласснице: за 6 лет это произошло

Кейд Вессел и Сара Дилл начали встречаться в старшей школе. Их история любви запросто могла бы лечь в основу какой-нибудь романтической комедии. Кейд просто решил рискнуть и в итоге не ошибся.

Выпускник сразу знал, с кем хочет провести всю свою жизнь

Влюбленная пара начала встречаться 6 лет назад. Тогда они были в выпускном классе школы.

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Кейд и Сара познакомились в 6 классе. Тогда они оба учились по программе для одаренных учеников. В выпускном классе Сара перешла в другую школу и именно тогда начались ее отношения с Кейдом.

В американских школах выпускники выбирают какие-то слова, которые напечатают под их фото в выпускном альбоме. Обычно кто-то выражает благодарность, кто-то делится планами на будущее, кто-то шутит. Кейд, который тогда только 2 недели встречался с Сарой и был безумно влюблен, решил написать: "Ставлю 20 долларов на то, что женюсь на Саре Дилл". Парень не был уверен, что эти слова действительно напечатают, то же решил рискнуть. Кстати, он даже не рассказал Саре об этом.



Все эти годы влюбленные были вместе / Фото New York Post

Но Кейд не ошибся! 27 апреля этого года парень действительно женился на Саре. Он уже и забыл о своих словах в выпускном альбоме, но друзья ему напомнили.

На мальчишнике мы говорили о моей цитате в альбоме. Друг сказал: "Я дам тебе 20 долларов, когда ты пойдешь к арке в день свадьбы". Со всеми предсвадебными хлопотами я совсем забыл об этом,

– рассказал мужчина.

Смотрите забавное видео со свадьбы пары:

Все эти 6 лет Кейд и Сара были вместе. Парень сделал девушке предложение во время похода в горы на Гавайях. Он сделал это на рассвете.

Сара призналась, что вся эта история – очень романтическая, а день свадьбы стал лучшим в ее жизни.