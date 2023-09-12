Наша жизнь – наши правила: запутанная история любви актера Алексея Суровцева и Ксении

Дважды в одну реку не войдешь. Так говорят в народе, и эти же слова цитирует и сразу опровергает украинская звезда Алексей Суровцев. На днях актер сериала "След" во второй раз женился на своей бывшей жене Ксении.

Церемония прошла 10 сентября в загородном комплексе в кругу самых родных. Какая история объединяет эту непревзойденную пару читайте в материале.

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Надо было упасть

Три брака, два из которых с одной женщиной – такова история отношений актера Алексея Суровцева. Впервые он официально женился в 23 года на преподавательнице английского языка Ольге. Впрочем, пара прожила вместе всего год. Как признавался сам мужчина в одном из своих интервью, понял, что это не его человек. Да и молодость брала свое. Вместе с танцовщицей Ксенией актер начал совсем другую историю.

Поначалу пара почти 6 лет жила вместе и почти столько уже в официальном браке. Их объединяла энергия и общие интересы. Но после столь длительного срока, в один момент они решили поставить точку в своей истории.

Надо было упасть, упали наши отношения и нам нужен был толчок. Каждому, чтобы двигаться дальше. Ксюша немного потеряла себя и я понял – мы потеряли друг друга как мужчина и женщина,

– рассказывал Суровцев в интервью "Невероятной правде о звездах".

Конечно, тогда ни Алексей, ни Ксения еще не знали, что эта точка со временем станет запятой. После расставания в жизни каждого из них появились другие возлюбленные. Но общаться экс-супруги не прекращали. Не обижались ли новые вторые половинки – у них не было выбора.

Мне это было нужно и я благодарю, что с пониманием отнеслись к этому,

– отмечал мужчина.

С пониманием относилась бодибилдер Анна, с которой Алексей Суровцев имел отношения. Это было не более чем страсть, отмечал он. Они оказались совершенно разными: Анна интересовалась спортом – для Алексея важно было творчество. И поддерживала его в этом именно Ксения.

Она (Анна – 24 Канал) спортсменка. У нее другой режим, разные интересы. О творчестве она не понимала и не интересовалась. Мое чувство с каждым днем становилось хуже,

– делился мужчина.

Поэтому в конце 2021 года Суровцев разошелся с Анной.

Исправлять ошибки

Дальше было полномасштабное вторжение, разделившее жизнь каждого украинца на "до" и "после". Алексей Суровцев начал спасать брошенных домашних животных в разрушенном Ирпене и других городах. За это он получил прозвище "Бородатая котомамуля". А потом начал исправлять и свою самую большую ошибку в отношениях. Речь идет о Ксении.

Они снова сошлись после общего кофе. Женщина была проездом в городе. Впервые о возобновлении отношений Суровцев публично заговорил в августе 2022 года. На своей странице в Инстаграме мужчина опубликовал древнее фото с Ксенией.

В моей жизни есть две особенные женщины. Одна подарила мне жизнь и воспитала. Другая дала мне крылья. Не знаю дал ли я тебе крылья, но я стараюсь это делать, даже в какие-то промежутки жизни отпускал тебя на самую глубину, чтобы оттолкнуться,

– написал актер.

Следовательно, их любовь не погасла, а приобрела еще больший огонь. Ксения поддерживала Алексея, в частности, в его работе в "КотоОтеле", который актер открыл для своих четырехлапых подопечных. Это дело стало новым для звезды, но в то же время вдохновило как бы сложно ни было.

А уже в июне 2023 года Алексей позвал Ксению замуж во второй раз. "Сегодня я понял, что надо исправлять ошибки", – подписал он фотографию, где показал кольцо на руке любимой. Ну, а публичное предложение он сделал в присутствии коллег-актеров на открытии приюта и клиники для животных.

"Что для вас есть любовь? Вообще, верите ли вы в любовь? Что касается меня, то я беспрекословно верю, верю в чувства, верю в единство, верю в судьбу. Каждая ошибка в жизни возникает не просто так. Для чего-то она нужна. Главное нужно понять для чего, иначе будешь ошибаться снова и снова. Любовь для меня – это внутреннее состояние и ощущение себя рядом с человеком. Рядом с тобой (Ксюша – 24 Канал) мое ощущение себя невероятно. Спасибо за это", – посвятил теплые слова любимой мужчина.

Дважды в одну реку войдешь

Свою вторую свадьбу Алексей и Ксения Суровцевы планировали на 10 сентября и она таки состоялась! В загородном комплексе, в кругу самых близких, в свадебных костюмах они возобновили свои обещания любви.

Наша жизнь – наши правила! Самое главное, что мы поняли, что хотим доехать до конечной остановки вместе. И ехать мы будем самым длинным и красивым маршрутом,

– написал в своем Инстаграме Суровцев за несколько дней до свадьбы.

Алексей Суровцев и Ксения / Инстаграм мasha_karakutsia