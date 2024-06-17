Было или не было: звезды "Бриджертонов" Ньютон и Кохлан оказались в эпицентре лав-скандала

На Netflix наконец вышли финальные серии 3 сезона "Бриджертонов". В этом году свое счастье искали Колин и Пенелопа. Их роли сыграли Люк Ньютон и Никола Кохлан.

Ньютон и Кохлан на экране создали просто фантастическую химию. За историей их любви, затаив дыхание и приготовив платки, чтобы вытирать слезы счастья, наблюдали зрители из разных уголков мира.

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В сети обсуждают возможный роман Ньютона и Кохлан

Ньютона и Кохлан явно наслаждались съемками и компанией друг друга. В частности, во время одной из эротических сцен между Колином и Пенелопой, они так старались, что сломали диван.

Кроме того, поклонников очень радовало взаимодействие Ньютона и Кохлан во время различных пиар-мероприятий. В частности, одним из самых залайканых комментариев стал: "Люк так смотрит на Николу, будто она – тортик, который он больше всего хочет съесть". Каждый их выход в свет стал настоящим вау.

Поклонники надеялись, что со дня на день Ньютон и Кохлан объявят об отношениях. Однако, похоже, пока надеяться на это – бесполезно.



Недавно Ньютон вышел в свет с танцовщицей Антонией Румелиоти. Они "засветились" на афтепати.



Люк и Антония / People

Стоит заметить, что после того, как фотографии опубликовали в сети, поклонники возмутились. Они обвинили Ньютона в романтическом мошенничестве. Вроде бы он всячески пытался продемонстрировать, что у него есть чувства к Кохлан, чтобы привлечь еще больше внимания к "своему" сезону Бриджертонов. Хотя никаких доказательств этому, конечно, нет. Очевидно, Ньютон и Кохлан – просто хорошие друзья, которые действительно наслаждались временем вместе.