Счастливый миг после возвращения с фронта: воин-железнодорожник сделал предложение любимой на вокзале

Воин-железнодорожник, вернувшись с фронта, трогательно сделал предложение любимой. Романтическими кадрами поделились в сети.

Воин-железнодорожник Андрей вернулся с фронта и сделал предложение любимой Мирославе. Щемящие фото опубликовали в сети.

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Чувствительный момент произошел на главном вокзале Львова возле "Поезда к тебе", где Андрей сделал предложение перед всеми пассажирами и работниками железной дороги. Мирослава ответила: "Да!",

– говорится в сообщении.



Счастливый момент Андрея и Мирославы / Укрзализныця



Влюбленные на вокзале Львова / Укрзализныця

Украинцы оставили влюбленным много счастливых комментариев. Люди отмечают, что любовь победит, и желают влюбленным море счастья под мирным после победы небом.

Военный сделал предложение любимой на концерте

Ранее сеть тронули кадры, как украинский защитник сделал предложение любимой на концерте, где исполняли музыку из фильмов о "Гарри Поттере". Жених, как настоящий волшебник, надел длинную мантию. Под ней было видно форму воина ВСУ. Лицо герой прикрыл балаклавой. Когда любимая вышла на сцену, воин опустился на одно колено и сделал девушке предложение. В этот момент символический оркестр начал играть легендарную песню Nick Cave и The Bad Seeds "O Children".