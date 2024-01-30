Плакал весь зал: военный сделал предложение любимой на концерте з музыкой с "Гарри Поттера"

Украинский военный придумал самое романтичное признание для любой поклонницы "Гарри Поттера". Воин встал на одно колено перед своей возлюбленной Марией на концерте оркестра, исполнявшего музыку из Поттерианы.

Под мантией волшебника был военный ВСУ

Помните слова Альбуса Дамблдора о том счастье можно найти даже в самые темные времена? Эти слова идеально описывают щемящее и неожиданное событие случившееся на концерте.

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Видео с предложением опубликовали в тиктоке. На нем видно как актер, переодетый у Хагрида, просит выйти на сцену человека, сидящего на 28 месте 4 ряда. Удивленная Мария сразу поднялась и вышла на сцену, не догадываясь, что ее ожидает дальше.

Когда на сцену вышел ее любимый, девушка начала плакать. Мужчина был одет, как и положено всем волшебникам, в длинную мантию. Но под ней виднелась форма военнослужащего Вооруженных Сил Украины. На лице у воина была балаклава, так что никто другой кроме любимой не мог его идентифицировать.

Смотрите трогательное видео помолвки военного:

С огромным букетом белых и красных роз и мягкой игрушкой мужчина встал на одно колено и сделал предложение любимой. Мария совсем не ожидала появления мужчины, поэтому пораженная плакала и кивала головой подтверждая, что согласна выйти замуж за защитника.

Весь зал громко аплодировал, а символический оркестр начал играть песню Nick Cave и The Bad Seeds "O Children", под которую в фильме танцевали Гарри и Гермиона, чтобы хотя бы на мгновение забыть о тяжелом бремени, которое было на их плечах. Военный с любимой остались на сцене и медленно танцевали обнявшись, пока на фоне показывали сцены из фильма. Момент был столь чувственный и романтичный, что плакал почти весь зал.