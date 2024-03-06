Тайные отношения и пиар-роман: что известно о личной жизни Виталия Козловского

Виталий Козловский в свой День рождения, 6 марта, объявил о женитьбе. Певец поделился романтическим фото, однако не рассекретил возлюбленную.

Поклонники поздравляют артиста со свадьбой и желают молодоженам счастья под мирным после победы небом. По данным СМИ, избранницей Козловского может быть его менеджерrf Юлия Бакуменко. Слухи об их отношениях ходили уже несколько лет.

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А что на протяжении лет было известно о личной жизни Виталия Козловского рассказывает Love 24.

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Козловский редко делился деталями личной жизни. Свои отношения певец ревностно оберегал от посторонних глаз. Поэтому поклонникам оставалось по крупицам собирать информацию о любимом артисте.

Так во времена популярности проекта "Шанс" Виталия заподозрили в отношениях с Валентиной Паравян. Долгое время певец не комментировал слухи. В то же время впоследствии все-таки подтвердил, что они с Валентиной встречались. Пара несколько лет скрывала свои отношения, однако однажды все-таки попала в объектив папарацци.

Валентина рассказывала, что в свое время получала от поклонниц Виталия даже угрозы.



Виталий и Валентина / Фото из сети

В 2013 году Виталий находился в отношениях с радиоведущей Надеждой Ивановой. Как пара они дебютировали на церемонии "Viva! Самые красивые люди Украины". Виталий признавался, что, несмотря на напряженные графики, они с любимой почти ежедневно виделись и находились на связи 24 на 7. Тогда Виталий признался, что любит свою девушку, но к бракосочетанию еще не готов.



Виталий и Надежда / Viva

Самыми громкими пока были отношения Козловского с журналисткой Раминой Эсхакзай. В марте 2017 года певец даже сделал ей предложение. А впоследствии пара разошлась. Рамина взяла у Виталия большое интервью, в котором они вроде бы расставили все точки над "и".

Однако впоследствии Виталий заявил, что его роман с Раминой был пиаром.

Это очень длинная история. Это было нужно больше Рамине. Нет дыма без огня. Сейчас такое время, что любая ложь, она, во-первых, является неинтересной, а, во-вторых, не имеет смысла. Это то, что было. Это то, что осталось за пределами того времени, которого уже никогда не вернуть,

– рассказывал Виталий.



Виталий и Рамина / Viva

В то же время он отмечал, что химия между ними была. А положительное отношение друг к другу и осталось. Виталий рассказывал, что они – не близкие друзья, но Рамина поддерживает его творчество.