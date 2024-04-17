Виктории Бекхэм – 50 лет: как она заполонила сердце самого желанного футболиста

Супруги Бекхэм – одни из самых известных в мире. Дизайнерка и экс-футболист женаты уже почти 25 лет, а до сих пор выглядят невероятно влюбленными и счастливыми. 17 апреля Виктория Бекхэм празднует свой 50-й день рождения, и по этому случаю мы решили вспомнить одну из самых крепких историй любви.

Виктория и Дэвид Бекхэм как две половинки одного целого. Хотя на самом деле они из кардинально разных миров – Виктория ходила в частную школу, куда отец возил ее на Rolls Royce, а Дэвид – сын монтажника кухонь и парикмахерши, которые мечтали о большом будущем для сына. История будущих супругов началась еще в далеком 1997 году и продолжается до сих пор.

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Любовь с первого взгляда

Впервые Дэвид увидел Викторию в клипе в 1997 году. Солистка популярной группы Spice Girls в черном комбинезоне моментально очаровала полузащитника "Манчестер Юнайтед". Дэвид смотрел в телевизор и говорил своему другу, что когда-то эта девушка станет его женой. Эти беззаботные слова юноши оказались пророческими.

Клип Spice Girls, в котором Дэвид Бекхэм влюбился в Викторию Адамс:

Дэвид и Виктория впервые встретились на вечеринке после футбольного матча. Певице сразу понравился светловолосый спортсмен, и она решила брать ситуацию в свои руки. В тот вечер Виктория написала Дэвиду свой номер телефона на футбольных билетах, которые тот до сих пор хранит. Парень был безумно счастлив, ведь поклонников у певицы было вдоволь.

Вернувшись домой, Дэвид переписал номер телефона Виктории на 6 других листков бумаги, чтобы точно не потерять. Он не хотел упустить шанс поближе познакомиться с девушкой своей мечты. На первое свидание влюбленные пошли в китайских паб в Лондоне и с тех пор практически не расставались. Дэвид каждое утро присылал певице цветы курьером, а все свое свободное время пара проводила вместе. Виктория влюбилась в футбол и приходила на каждый матч, чтобы поддержать любимого.

Первая беременность и свадьба

Через год после знакомства пара объявила о помолвке, но не успели они спланировать свадьбу, как Виктория узнала, что беременна. 4 марта 1999 года певица и футболист стали родителями – у них родился сын Бруклин. Жизнь молодой пары кардинально изменилась и наполнилась новыми смыслами. Через 4 месяца после рождения сына влюбленные организовали пышную свадьбу в Ирландском замке XVI века – Латтрелстоуне.

Сначала в дверях появился отец Виктории, Тони. Я внимательно смотрел на вход и увидел, что внутрь ступила она. Виктория держала на руках Бруклина, и вдруг я почувствовал, что у меня пощипывает под веками. Обернувшись, я увидел Эмму Бантон – она плакала. В тот момент я был готов расплакаться даже больше, чем она, но хорошо, что кто-то догадался незаметно подсунуть мне в руку салфетку,

– рассказал Дэвид о дне свадьбы.

Смотрите видео с фотографиями Бекхэмов:

Виктория решила остановить свою вокальную карьеру и посвятить себя семье. Параллельно женщина начала интересоваться стилем и модой. Именно Виктория взяла гардероб мужа в свои руки и сделала Дэвида Бекхэма таким, каким все привыкли его видеть – стильным и всегда на высоте.

Самый тяжелый период в жизни супругов

В 2002 году у Бекхэмов родился сын Ромео, у которого обнаружили эпилепсию. Тогда у пары началась черная полоса в жизни. Дэвида продали испанскому клубу "Реал Мадрид", и он переехал в Испанию, где чувствовал себя очень одиноким. В то же время Виктория осталась в Лондоне вместе с сыновьями. В то время британская пресса начала писать, что у футболиста роман с его ассистенткой Ребеккой Лус.

Ни Виктория, ни Дэвид никогда публично не подтверждали эти слухи. Однако женщина честно призналась, что этот период жизни был самым тяжелым.

Я даже передать вам не могу, насколько это было тяжело. И как это повлияло на меня,

– рассказала Виктория.

Но Виктория решила простить мужу интрижку и даже переехала в Мадрид, чтобы спасти их семью. Окончательно супруги примирились после рождения третьего сына Круза в 2005 году. Страсти в прессе утихли, и семья Бекхэмов снова стала счастливой.

Все сначала и переезд в США

Дэвид почти в каждом интервью говорил, что его жизнь держится на трех китах – жене, детях и футболе. Супруги даже набили одинаковые татуировки, которые в переводе с латинского означают "все сначала".

В 2007 году пара переехала в США, поскольку Дэвид подписал контракт с "Лос-Анджелес Галакси". Новая страна стала мощной площадкой для развития дизайнерской карьеры Виктории. В 2011 году осуществилась большая мечта Бекхэмов – у них родилась дочь, которую назвали Харпер.



Большая семья Бекхэмов / Фото из инстаграма Виктории

Сейчас дети Бекхэмов уже выросли. Бруклин женился, а самой младшей Харпер уже 12 лет.

Виктория и Дэвид такие же счастливые, как и 25 лет назад. Они поддерживают друг друга, часто публикуют милые совместные фото и говорят, что самое важное в жизни – это семья. Дэвид уже поздравил в сети любимую с 50-летием и написал, что очень ее любит.