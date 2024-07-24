"Не представляю жизни без тебя": Залужный трогательно поздравил любимую жену с Днем рождения

Посол Украины в Британии Валерий Залужный обратился к своей жене Елене в ее день рождения. Он также опубликовал фотографию вместе со своей возлюбленной на фоне Лондона.

Залужный растрогал подписчиков своим трогательным поздравлением жены по случаю праздника. Он поблагодарил ее за постоянную поддержку и признался в любви.

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Залужный нежно обратился к жене по случаю ее Дня рождения

В среду, 24 июля, на странице в фейсбуке Валерий Залужный показал селфи с любимой женой на фоне Лондона и посвятил ей трогательные слова.

Просматривая наши семейные фото, я понял очень важную вещь. У Тебя, совсем нет собственных фото, за большой редкостью, где тебя снимал я. Это лишь несколько снимков, где ты выглядишь совсем не привычно. Только миллион фото, где мы вместе. И так оно и есть. Трудно даже представить, как бы сложилась моя жизнь без тебя и насколько трудно тебе было всегда быть рядом. Люблю тебя безгранично. Спасибо тебе за все. С Днем рождения,

– поздравил любимую Залужный.



Залужный нежно поздравил свою жену с днем рождения / Фото Валерия Залужного