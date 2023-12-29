Магия даты: в канун Нового года в Лас-Вегасе могут установить свой свадебный рекорд

В историю Лас-Вегаса воскресенье, 31 декабря, может войти как свадебный день. Город собирается установить новый счастливый рекорд. Все из-за особого сочетания цифр в дате.

День перед Новым годом – время чудес и исполнения желаний. Влюбленные считают, что жениться в этот день – к счастливой семейной жизни. Особенно если на магию намекает даже дата.

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В этом году 31 декабря – необычное благодаря сочетанию цифр: 12.31.23 = 31 декабря 2023 года. Будущие женихи и невесты видят в дате хороший знак и спешат обменяться свадебными клятвами в праздничный момент. Ожидается, что заветное "да" скажут тысячи пар, которые приедут в Лас-Вегас из разных уголков планеты.

Президент Vegas Weddings – компании, которая занимается организацией свадеб, – рассказала, что ее команда подарит сказочный праздник для 120 пар. Церемония по меньшей мере 5 из них состоится в полночь. О таких мгновениях со временем пишут сказки.

Кроме того, представители ювелирных магазинов рассказывают, что спрос на обручальные кольца существенно вырос в последние недели года. Очевидно, многие влюбленные собираются сделать предложения в самую магическую ночь года. Между тем, в 2024 году самым благоприятным временем для свадеб будет июнь – месяц Дракона в году Дракона.