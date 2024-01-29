Ученые обнаружили метод флирта, который подходит всем и работает в большинстве случаев

Различные виды флирта эффективны в зависимости от того, какие у вас цели. Если вы ищете долговременные отношения, то есть один способ заинтересовать человека, который точно поможет и мужчинам, и женщинам.

Универсальный метод флирта

Психологи Норвежского университета науки и технологий провели целое исследование, чтобы выявить наиболее эффективные методы флирта. Для этого они опросили гетеросексуальных студентов колледжей США и Норвегии.

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Ученые выяснили, что универсальный и эффективный метод флирта для мужчин и женщин– это юмор. Если вы хотите понравиться человеку и заинтересовать его, то попытайтесь ее рассмешить. Смех над шутками сразу объединяет и сближает людей. Не стоит бояться быть слишком веселым, ведь если вы ищете долговременные отношения, то искренний смех – огромный плюс.

Если вам тяжело шутить, то начните флирт с улыбки и зрительного контакта. Также мужчинам следует продемонстрировать щедрость и готовность к обязательствам. Это точно поможет обрести расположение женщины.

Когда юмор не подойдет

Интересно, что ученые не рекомендуют использовать юмор как флирт людям, ищущий партнера на ночь. Это может наоборот отпугнуть потенциального партнера. Эффективным методом флирта для женщин, ищущих партнера на несколько свиданий или на одну ночь, есть сигналы о сексуальной доступности. Этот метод точно не сработает, если вы ищете долгосрочные отношения.

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Для мужчин, которые ищут партнершу на вечер, эффективными будут проявление интереса к разговору, комплименты женщине и немного шуток.

Так что используйте виды флирта к месту, чтобы не ввести в заблуждение потенциального партнера.