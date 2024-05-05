Трижды ей являлась любовь: кого любила Ирина Вильде, счастье которой уничтожило гестапо

В жизни легендарной украинской писательницы Ирины Вильде (Дарьи Макогон) было как минимум три истории любви. Первая – детская, светлая, как земляничное летнее утро. Вторая – неотрывно вплетена в историю украинской борьбы за свободу и трагически оборвана. Третья – предательская.

В своем творчестве Вильде мастерски и очень интересно изображала человеческие судьбы, изображая их в контексте своих бурных эпох. Даже сейчас, читая книги Вильде, можно одновременно телепортироваться в прошлое, но и найти немало прочных связей с настоящим.

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В воскресенье, 5 мая, исполняется 117 лет со дня рождения Ирины Вильде. По этому случаю Love 24 рассказывает, что известно о ее историях любви.

Ей трижды являлась любовь

Александр – Данко Данилюк

Первой любовью Вильде был Александр Омельский. Много лет спустя они станут известным композитором и легендарной писательницей, но в момент их истории были только Сандык и Дарка, которые разделили на двоих "одно зеленое лето в буковинском селе".

Те, кто читал произведения Вильде, безошибочно узнают Александра в образе юного скрипача Данка Данилюка. Именно его так по-детски искренне и одновременно болезненно любила героиня Дарка Попович. Их история полна тех светлых моментов, которые дарит только юность. Куда бы Дарка не ехала, она всегда везла с собой в сердце теплое воспоминание о Данке.

А впоследствии Вильде написала: "Однако и теперь еще иногда, когда слушаю музыку, которая трогает меня, или смотрю на пейзаж, поражающий меня необычной гармонией красоты, или в уличном движении наткнусь на исключительно благородное в своем рисунке лицо, то до той степени чувствую Твое присутствие, что протягиваю руку, чтобы пожать Тебя по-сговорчивому за локоть. И только через мгновение осознаю себе, что между нами океан и пропасть времени".

А их действительно разделял океан. Еще в 1935 году Александр уехал в США. Они с Ириной сохранили традицию переписки, однако так и не встретились снова. Хотя жизнь дала шанс: через много лет в составе делегации писателей Вильде прилетела в США. Желанная встреча не состоялась: Ирина и Александр пообщались по телефону, потому что писательница верила: "голос меняется меньше всего". Так через много лет она снова имела счастье услышать своего Данка и попрощаться с ним уже навсегда.

Евгений-Владимир Полотнюк

Ирина верила, что "от любви, как от смерти, уберечься нельзя". Учась в гимназии, она встретила Евгения Полотнюка, который стал любовью ее жизни. Помолвка Ирины и Евгения продолжалась аж 6 лет. Однако за это время их любовь не угасла, а только разгорелась сильнее.

В это время, когда ее выгоняют из университета по подозрению в связи с украинским подпольем, Ирина начинает писать. Свою прозу она отправляет в женские журналы и встречает положительные отзывы. Кажется, что жизнь наконец начинает дарить счастье. У Ирины и Евгения рождается сын Ярема.

Однако светлый этап – очень короткий. Уже в 1939 году Евгения заключают в концлагере Береза Картузская. Впоследствии мужчина все-таки выходит на свободу. Однако уже в 1943 году Евгения арестовывают за принадлежность к ОУН. Мужчину пытают, а впоследствии приговаривают к расстрелу. Его жизнь обрывают в Ворохте. Ирина в это время вынуждена бежать от гестапо.

Ирина даже не знала, где похоронена любовь ее жизни, однако щемяще обращалась к мужу "любимый мой, обмой мне мои наболевшие ноги, возьми меня на руки, занеси на кровать, обтяни пуховым одеялом, чтобы я знала, что ты любишь меня". Только после смерти Вильде ее сын Ярема сумеет отыскать могилу отца. Евгения перезахоронят в Надворной.

Иван Дробязко

Ирина тяжело переживала убийство Евгения. Однако через много лет все-таки нашла в себе силы попробовать еще раз обрести счастье. Ее избранником стал Иван Дробязко – инженер Львовского ремонтного завода и полковник КГБ. Ходили слухи, что его приставили следить за Ириной. В конце концов, через 10 лет семейной жизни Ирина разоблачила измену мужа: застала с другой женщиной. Тогда Вильде заметила: "брачное кольцо – предостережение, но не охрана от измены".

Впереди у Ирины было еще много светлых моментов. И несколько трагедий, после которых она едва находила в себе силы жить дальше. Но любви (по крайней мере, известной нам) больше не было. Где-то за океаном писал свою музыку Данко-Александр. Где-то в сердце жила любовь к убитому Евгению. Возможно, время от времени невидимой шпилькой колола измена Ивана. Однако Ирина находила силы и слова, чтобы создавать тексты как искусство и книги как летописи.