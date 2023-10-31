Тайный роман Брэдли Купера: с кем два года встречался актер

Мировые звезды стараются тщательно скрыть свою личную жизнь. И некоторые из их романов становятся неожиданным открытием даже для самых преданных фанатов.

Не исключение в этой истории актер Брэдли Купер. Оказалось, что он общался с одной оскароносной актрисой.

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Тайный роман Брэдли

У Брэдли Купера было несколько громких романов и не меньше слухов о них. Одни из таких отношений он тщательно скрывал от публики. Речь идет о Рене Зеллвегере, пишет издание The Things. Оказывается, они были вместе два года, но окружающие даже не догадывались об их романе.

Брэдли и Рене снялись в 2006 году вместе в фильме "Дело №39". Но начали встречаться только в 2009-м. В одном из своих интервью мужчина отмечал, что ему приятно приходить с ней на работу и работать вместе. Более того, он многому научился у Зеллвегер.

Кадр из фильма "Дело №39" / Скриншот с видео

Хотя сам Брэдли Купер не рассказывал о своих отношениях с коллегой, считается, что они впервые воссоединились для продвижения фильма. Во всех интервью тайные влюбленные искренне восхваляли друг друга и свою работу в паре.

Уже в 2009 году их отношения изменились. СМИ писали, что Рене даже проводила свой отдых с семьей Брэдли. А потом переехала в его роскошное поместье. Впрочем, уже в 2011 году они поставили точку в своих отношениях. Инсайдеры намекали, что карьерные амбиции Купера одержали верх.

Он много работал, чтобы получить соответствующий статус. Рене пришлось отойти на второй план,

– говорили инсайдеры.

А другие близкие к паре люди отмечали, что причиной разрыва стало желание Рене иметь детей. А Брэдли предпочитал наслаждаться такой своей жизнью, какой она есть.