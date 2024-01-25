"Следуем за твоей звездой": щемящая история любви Тины Кароль и Евгения Огира

Тина Кароль и Евгений Огир были одной из самых красивых пар украинского шоубиза. Смерть прервала их историю, однако оказалась бессильной против настоящей любви. Евгений умер почти 11 лет назад, а Тина признается, что до сих пор следует за его звездой.

Тина Кароль 25 января празднует свой День рождения. По этому случаю вспоминаем самую главную в ее жизни историю любви – с Евгением Огиром – любимым, партнером, другом, наставником.

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Судьбоносная встреча, которая изменила жизнь

Сначала Тина и Евгений встречались на различных светских мероприятиях. Однако судьбоносное знакомство все не наступало. Будущие влюбленные видели друг друга среди гостей и быстро забывали об этом.

Настоящее знакомство Тины и Евгения состоялось в 2007 году на канале M1. Певица признавалась, что во время первой настоящей встречи чувствовала себя очень смущенной. Тина еще не догадывалась, что видит перед собой любовь всей жизни. В то же время отметила: с Евгением – очень легко и приятно общаться.

Будущие влюбленные обменялись номерами телефонов, а день, когда Евгений впервые позвонил, стал очень особенным. Тогда Тина загадала желание, чтобы в жизни появился ангел, который сможет вытащить ее из огромной черной дыры. К тому времени Тина разочаровалась во всем и всех. Она только что разорвала сотрудничество с продюсером и не знала, куда двигаться дальше.

Однако встреча с Евгением изменила все. Он вернул Тине веру в то, что все – возможно, а впереди – прекрасная история.

Когда я его увидела, мне показалось, что он сияет. То ли сидел в контровом свете от окна, где было солнце, или действительно светился. Тогда я подумала, что он мне очень нравится,

– делилась Тина.

Певица впервые за долгое время чувствовала себя в безопасности. Она понимала: пока рядом Евгений, ее никто не обидит.

Так началась новая масштабная страница в карьере Тины Кароль. Она уверенно поднималась на Олимп украинского шоубиза, записывала хиты и покоряла сердца миллионов поклонников. А рядом был Евгений – любимый, лучший друг, продюсер и наставник.

Роспись в Киеве и тайная церемония на Мальдивах

Впервые на свидание Тина и Евгений сходили 8 марта. Тогда певица призналась, что ее некому поздравлять, кроме отца и брата, и Евгений сразу приехал к ней с букетом мерзлых желтых роз. На удивление, в воде цветы ожили и еще долго радовали Тину своей красотой. Она восприняла это как добрый знак.

Отношения Тины и Евгения развивались очень стремительно. Сделал предложение Евгений прямо на кухне, когда Тина предложила ему чай. Певица признавалась, что заплакала от счастья.

Уже в 2008 году Тина и Евгений расписались. Это произошло в Киеве. Среди гостей – только самые близкие люди.

Тайную свадьбу Тина и Евгений отгуляли на Мальдивах. Певица рассказывала, что это – ее девчачья мечта.



Кароль и Огир на Мальдивах / Viva

А уже 15 июня 2008 года Тина и Евгений обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Во время церемонии вельон Тины вспыхнул от свечи. Однако никакого плохого знака в этом влюбленные не увидели.



Церемония венчания Тины и Евгения / Фото из инстаграма фан-клуба Тины Кароль

Осенью 2008 года Тина родила сына. Мальчика назвали Вениамин. Семья провела вместе несколько счастливых лет. А тогда случилось самое страшное: у Евгения диагностировали рак желудка.

Любовь – сильнее смерти

Тина изо всех сил поддерживала любимого мужа, а он мужественно боролся за жизнь. Свой день рождения Тина отпраздновала у мужа в палате.

Однако чуда не произошло: в апреле 2013 года Евгений умер. О трагедии Тина узнала во время концерта. Она очень тяжело пережила потерю и почти каждый день ездила к мужу на могилу.

Прошло уже 11 лет. Однако Евгений остался самым важным мужчиной в жизни Тины. Несколько раз появлялись слухи о новых отношениях певицы. В частности, с молдавским исполнителем Даном Баланом. Однако певица ни разу не подтверждала, что находится в отношениях. В важные даты она щемяще вспоминает Евгения и отмечает: они с сыном движутся за его звездой.

Тина рассказывает, что Вениамин вырос копией папы. Как и Евгений, он разыгрывает Тину, а она верит его шуткам, как когда-то верила шуткам любимого.