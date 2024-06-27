Секрет отношений – счастливая жена: история любви Мирошниченков, которые удочерили дочь

Тимур и Инна Мирошниченко – одна из самых крепких и образцовых пар украинского шоубиза. Супруги поделились радостной новостью – они удочерили уже второго ребенка. По этому случаю мы решили рассказать об истории любви пары, которая воспитывает двух биологических и двух названных детей.

Инна отписала Тимуру аж через 2 года

Тимур – известный украинский телеведущий и комментатор, а Инна – юрист и блогер. О том, как они познакомились и влюбились, рассказывает Love24.

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В интервью Маше Ефросининой Тимур рассказал, что познакомился с Инной на корпоративе юридической компании, в которой она работала. Ведущему сразу понравилась решительная брюнетка, которая стала настоящей звездой вечера. Однако на сообщение Тимура Инна ответила только через 2 года.

Я нашел ее в соцсетях и "подмигнул", но она не ответила, морозилась. Прошло 2,5 года, и я увидел сообщение – Инна Рудник подмигнула в ответ,

– рассказал Тимур.

Мужчина и женщина переписывались несколько дней, а потом отправились на первое свидание – в ресторан. Интересно, что на второе свидание Тимур повез девушку на заправку с азиатской едой. С тех пор влюбленные начали видеться каждый день, а Тимур безумно влюбился в Инну. Она стала его первой и единственной настоящей любовью.

Отношения пары ускорило отключение воды

В 2017 году Инна переехала к Тимуру, потому что в ее квартире выключали воду. Через несколько месяцев совместной жизни мужчина понял, что хочет, чтобы Инна стала его женой и сделал ей предложение. В январе 2018 года влюбленные поженились, они много путешествовали вместе и мечтали об увеличении своей семьи.

В июне 2018 года Инна родила любимому дочь Мию, а через год – сына Марка. Однако на этом супруги не остановились и в 2023 году усыновили мальчика Марселя. Сразу после этого Мирошниченко заявили, что не планируют останавливаться и хотят взять в свою семью еще одного ребенка. 27 июля 2024 года супруги сообщили, что удочерили девочку.

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Залог счастья семьи – счастливая жена

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину супруги на несколько месяцев были вынуждены развестись, ведь Инна уехала с детьми за границу. Женщина призналась, что война только укрепила их отношения, потому что они поняли, что самое важное в жизни – это семья. Тимур очень скучал по любимой и детям, но настаивал, чтобы они оставались в безопасности.

Секретом счастливых отношений Тимур называет умение слышать друг друга и много разговаривать.

Нужно слышать друг друга, разговаривать, ну, и понимать, если ты сделал этот выбор, то это твоя ответственность,

– сказал мужчина.

Кстати, в семье Мирошниченко главной является жена. Именно Инна решает большинство вопросов, ведь Тимур считает, что залогом счастья в семье является счастливая жена.

"У нас паритет, но главная я, потому что я веду мужа. Если раньше говорили, что женщина шея, а мужчина голова, то это про нас", – рассказала Инна.

Тимур во всем помогает любимой и решает важнейшие вопросы относительно их семьи. Сейчас Инна и Тимур активно ведут свои соцсети, где публикуют милые семейные фото.