Гарри Стайлс, Тейлор Лотнер, Том Хиддлстон и другие: с кем крутила романы Тейлор Свифт

Американская певица и автор песен Тейлор Свифт известна своими звездными романами. В списке ее бывших есть много голливудских красавцев. С какими знаменитостями встречалась эта невероятная блондинка – читайте дальше.

Певица написала много песен о любви и расставании. Это неудивительно, ведь Тейлор неоднократно испытывала эти ощущения.

С кем встречалась Тейлор Свифт

Джо Джонас

Личная жизнь звезды очень насыщена. В 2008 году Тейлор несколько месяцев встречалась с участником группы Jonas Brothers Джо Джонасом. После их разрыва певица написала несколько песен, среди которых "Forever & Always" и "Better Than Revenge". Кстати, о решении завершить отношения Джо сообщил Тейлор по телефону.

Я переживаю, но сейчас уже все хорошо. Знаете, когда я встречу настоящую любовь, я даже и не вспомню парня, бросившего меня в 18 лет, который позвонив по телефону и потратив на это 27 секунд. Наверное, это своеобразный рекорд,

– говорила Тейлор на шоу Эллен Дедженерес.

Тейлор Лотнер

Певица находилась в отношениях со звездой фильма "Сумерки" 3 месяца в 2009 году. Влюбленные вместе отпраздновали День святого Валентина, однако поняли, что между ними нет "химии", поэтому решили остаться друзьями.

Лукас Тилл

Многие помнят клип Тейлор на песню "You Belong With Me". Знаете ли вы, что певица некоторое время встречалась с актером Лукасом Тиллом, который в клипе сыграл роль ее соседа, в которого она была тайно влюблена? Лукас рассказал MTV, что они встречались, но были больше как друзья, поэтому ничего не получилось.

Кори Монтейн

В марте 2010 года Тейлор была замечена вместе со звездой сериала "Хор" Кори Монтейном. Инсайдеры сообщали, что пара была очень счастлива.

Заметим, Кори погиб через передозировку наркотиками в 2013 году.



Тейлор Свифт и Кори Монтейн на "Грэмми" / Фото Getty Images

Джейк Джилленгол

В конце 2010 года у Тейлора был бурный роман с актером Джейком Джилленголом. Перед новым годом Джейк решил порвать с певицей, чем очень ранил ее чувство. Близкие сообщали, что Тейлор была очень расстроена.



Тейлор Свифт 2 месяца встречалась с Джейком Джилленголом / Фото Swarbrick/INFphoto.com

Конор Кеннеди

В 2012 году 22-летняя Тейлор встречалась с родственником 35-го президента США Джона Кеннеди Конором Кеннеди. Влюбленная пара часто попадала в объектив папарацци на территории комплекса Кеннеди и возле него. Певица даже купила дом неподалеку, который обошелся ей в 4,9 миллиона долларов. Когда трехмесячный роман завершился, Тейлор переехала, а год спустя продала дом.



Тейлор Свифт встречалась с потомком Джона Кеннеди / Фото Роберта Баттона, Wenn.com

Калвин Гаррис

Отношения певицы с шотландским диджеем Калвином Гаррисом продолжались 15 месяцев. Познакомились они за кулисами церемонии вручения премии Brit Awards в 2015 году. В интервью Vogue Тейлор рассказывала, что у нее волшебные отношения, и она хочет, чтобы они были такими и дальше. Однако в 2016 году пара разошлась.

Джо Алвин

С британским актером Джо Алвином Тейлор начала встречаться в 2017 году. Девушка даже арендовала квартиру в Лондоне, чтобы быть поближе к любимому. Окружение звезды говорило, что пара очень влюблена и, вероятно, женится. В 2020 году СМИ даже писали, что пара обсуждала тему детей.

Однако в апреле 2023 Тейлор и Джо разошлись после 6 лет отношений.



Самые длинные отношения у Тейлор были с Джо Алвином / Фото Getty Images

С какими еще звездами приписывают романы Тейлор Свифт

Корд Оверстрит (известный по сериалу "Хор");

Зак Эфрон (актер);

Джон Майер (американский певец);

Адам Янг (автор песен);

Эдди Редмейн (исполнил главные роли в фильмах "Девушка из Дании" и "Фантастические звери и где их искать");

Джо Алвин (актер);

Гарри Стайлс (тогда был солистом группы One Direction);

Том Гиддлстон (исполнитель роли Локи в фильме "Тор");

Мэтти Хили (певец).

Отметим, что сейчас 33-летняя актриса встречается с 34-летним футболистом Тревисом Келси. Отношения пары достаточно публичны, поэтому о них часто пишут в СМИ.



Тейлор Свифт встречается с Тревисом Келси / Фото GC IMAGES

! Журнал Time признал Тейлор Свифт "Человеком года-2023". Певицу назвали "необычайной рассказчицей" и художницей, достижения которой являются "столь огромными, что перечислять их, кажется, почти неуместным".